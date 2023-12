¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 22 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, suelta las cadenas que te atan a un pasado doloroso. Y vive momentos de gran emoción, pasión e intensidad. Tus problemas se arreglarán en los próximos días todo depende de la fuerza interior que le pongas. Recuerda, no actúes guiado por tus emociones, piensa bien las cosas antes de hacerlas, deja a un lado los miedos e inseguridades.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tendrás que esforzarte más por alcanzar esas metas que dejaste a un lado. Es tiempo de comenzar de nuevo. No escuches chismes de personas que están a tu alrededor. Si sientes que puedes perdonar, aclara tus dudas, pero si ves que no hay oportunidades despídete en forma pacífica y sin rencores.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, debes comprender más a esa persona que hace todo por ti o que batalla contigo y junto a ti. Dinero que llega y realizar un emprendimiento. Actúa justamente en esta ocasión y de ahora en adelante plantéate retos nuevos por construir. Niños pendientes de lo que ofreciste, deberás cumplir tus promesas.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, debes atender a una mujer que está a tu lado o cerca de ti, un poco enferma, quebrantada o muy triste. Se resalta esta semana todo lo relacionado con el poder, el reconocimiento y el tema de la auto realización. El éxito es tuyo. Se apertura un nuevo inicio en el plano del amor. Harás un trabajo donde te ganas un buen dinero.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, piensa bien las cosas que vas hacer el año que viene para superar la crisis, medita. Has actuado de forma correcta, has ayudado a los demás y ahora necesitas de ayuda. Comparte tu alegría con todas las personas que te acompañen, es tu misión ser alegre y feliz, brinda ayuda a las personas que conozcas y a las que la necesiten.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, habrá cambios dentro de tu actividad económica que te traerá algunos percances y en consecuencia retrasos en el cumplimiento de metas u objetivos. Estás siendo irresponsable con el dinero, vendrán tiempos difíciles y no estás planificando tus objetivos. Logros y alegrías en el amor, tu pareja llega con el dinero que necesitan, más para solucionar asuntos domésticos.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, si te quieres retirar de tu trabajo porque te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo seguro y con proyección a futuro. La felicidad por fin llegara a tu vida y te llenara de energía positiva. No dejes que tu mente se llene de dudas e indecisiones. Fortalece tu salud con la alimentación sana.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, vences enemigos ocultos con inteligencia, recuerda de no caer en provocaciones. Tendrás un percance con un vehículo, te cuidado. Da amor a quien te haga feliz. Revisarás cuánto dinero tienes y haces una inversión. Te dan las herramientas para tu prosperidad no las rechaces. Destruyes viejos lazos afectivos con relaciones que no valían la pena.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, sentirás gran apoyo por parte de la persona amada, proyectos surgen de forma positiva. Pensar en las personas que ya no están a tu lado es algo que te pone triste, eleva hoy una oración para todas las personas que recuerdas con amor. Tú y tu pareja se ponen de acuerdo para comenzar un nuevo planteamiento de vida.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no sientas vergüenza en pedirle ayuda a esa persona que alguna vez ayudaste, estamos para apoyarnos unos con otros. Te das cuenta quien te miente. Evalúa las causas y consecuencias de tu situación actual de pareja, profundiza en sus aspiraciones. El amor está vivo, sientes ese deseo inmenso de demostrar lo que sientes.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, mantente firme en tus ideales y no deje que nadie quiebre eso. Nuevos acontecimientos en tu vida. Aclaras algo con una persona cercana. Experimentarás equilibrio emocional. Compartirás momentos agradables con un ser querido. Busca tu propia felicidad, has ayudado a muchas personas y ahora te toca a ti.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cuida tus palabras y ten cuidado con pecar como indiscreto, hay momentos donde es mejor callar. Te consolidas en un nuevo trabajo. Te reúnes con gente prospera y conversan sobre nuevo negocio. Tu familia te pide que no grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus cosas no te salgan como quieres.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.