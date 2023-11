¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 23 de noviembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, estarás en un constante cambió, de un lugar a otro hasta que te organices y te centres. Pensarás en la realización de un curso o estudios profesionales, necesitarás analizarlo bien. Es posible que los celos y la desconfianza debiliten tu relación, controla tus emociones y empieza a confiar. La caída del cabello puede ser estrés, mantén la calma.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, un consejo, sé prudente. Lo detenido se pone en movimiento. En la salud estarás con algunos malestares producto del estrés. Deja que un mentor te oriente en tus proyectos, recuerda que hay personas que pueden aportarnos grandes enseñanzas. Lucha incansablemente por lo que deseas. Te cancelan un dinero pendiente.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, es un punto importante de tu vida, cada decisión deberás tomarla con responsabilidad. Firma de documento. Recuerda que no existe el fracaso sino el aprendizaje, toma lo mejor de cada una de las cosas que te sucedan. Una actitud optimista activará tus energías. No dejes que las ansias se apoderen de tu vida, paso a paso podrás lograr tus objetivos.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, nuevas ideas que impulsan para buscar las herramientas necesarias para concretarlas. Logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. La sinceridad aclarará los malentendidos. A veces el amor está donde menos lo esperamos solo debes tomar en cuenta los detalles. Dudas acerca de unas cuentas que deberás revisar.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, dedica tus tiempos libres a estar con quienes tanto te apoyan, regálale momentos de felicidad a tu lado. Cuida tu corazón, esto comienza con la alimentación. El estrés y la ansiedad pueden causar insomnio busca actividades que te ayuden a relajarte. La mejor inversión está en el conocimiento, no veas el aprendizaje como un gasto innecesario.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas. Que la pasión no se transforme en rutina, está en tus manos revivir la llama. El dolor muscular puede ser el reflejo de un mal movimiento, ten cuidado a la hora de ejercitarte.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, ten cuidado al dar respuestas agresivas, un trance negativo pero pasajero que deberás controlar. La felicidad y tu paz está a tu alrededor, solo debes mirar detalladamente y dejar de estar tan acelerado. Baja la presión en el ámbito laboral y siempre pon un límite a tus actividades. No ligues el amor con el dinero.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, alegrías en la entrada de un negocio por encuentro fortuito. Hecho desagradable con un vehículo estacionado. Debes regalar lo que ya no usas, un cambio de energía te vendrá bien. No guardes resentimiento, siempre trata de perdonar a quién te ha hecho daño y tu corazón dejará de sufrir. No permitas que nadie juegue con tus sentimientos.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hay personas que hablan y cuentan cosas de tu pasado, deberás aclarar el tema. Recordarás a alguien del pasado con alegría. Llegará a tu vida una persona que te traerá felicidad, aunque sea temporal, debes vivir cada segunda al máximo. Debes cuidar tu peso, esto puede causarte problemas cardiovasculares.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, haz las cosas que ofreces. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Compra de regalo para una persona especial que está lejos. Recuerda no involucrar tu vida personal en tu ámbito laboral, mantente bajo perfil y solo cumple tu labor. Reunión con amigos. Se aproximan grandes noticas.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, alguien te vigila en las redes sociales, no pasas desapercibido. Avances en asuntos amorosos. Reencuentro con el pasado. Mantén una actitud positiva, no demuestres tus sentimientos a las personas equivocadas, de lo contrario puede perjudicarte. Se abrirán nuevas puertas para ti y por eso, debes aprender a aceptar las cosas lindas que la vida tiene para ofrecerte.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, deseos que se hacen realidad. Busca la estabilidad en lo personal. En el amor Recuerdas una situación del pasado y se te dibuja una sonrisa. Nunca digas nunca. Parejas: Enfrentar aquello que les incomoda o predispone. Siempre es un buen momento para comenzar, tendrás éxito en lo que te propongas mientras mantengas la perseverancia.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.