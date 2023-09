¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 23 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, estarás en condiciones de obtener resultados deseados en tu economía por haber puesto límites exactos con tu presupuesto. No debes angustiarte por diagnósticos poco claros, ya sean los tuyos o de alguien cercano, estarás envuelto en un día de incertidumbres. Piensa detenidamente en nuevos proyectos financieros, podrás tener una buena evaluación económica.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te está perjudicando. Si no actúas con sentido común, tus propios celos o los de tu pareja te generarán complicaciones futuras a corto plazo. En este período, date el gusto que siempre deseaste y no te abstengas a esos gastos más oportunos para tu presupuesto.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el exceso de trabajo podría ser contraproducente. Será nefasto ahora para que tu espíritu tenga una satisfacción personal. Los huesos y tus articulaciones tendrán serias repercusiones si no estás atento en tus cuidados básicos y las vitaminas que requiere tu cuerpo. La fe será necesaria para afrontar cualquier situación de dolor que estés atravesando.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, de pronto tu horizonte amoroso se oscurecerá y el desánimo de la relación se apoderará de tu corazón sombrío. Calma, será transitorio La afinidad mantendrá diálogos profundos y enriquecedores en una futura relación, cuanto menos lo esperes, la mágica flecha de Cupido te atravesará. Lucha siempre por tus sueños.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, muchas podrían ser las promesas de trabajo, pero si pretendes cambiar de actividad ahora asesórate primero antes de hacerlo. Tu zona muscular podrá estar algo disminuida de elasticidad, es necesario que te tomes el tiempo en hacer ejercicios para tonificarlos. Un chequeo general te dará la seguridad de que todo esta bien, no te descuides.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, si tu ánimo está un tanto caído por temas laborales, respeta lo que sienten tus compañeros y no te aturdas reuniéndote con gente adversa. Tu pareja te reclamará definiciones inmediatas sobre tu relación y el quehacer de un futuro inmediato, lo que decidas que sea preciso. Quizás desees un mayor reconocimiento de esa persona especial.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, cuidado con discusiones fuera de lugar en tu lugar de trabajo. Podría generarte una adversidad en tu profesión inútilmente. Relájate y disfruté de los buenos momentos que te regala tu pareja, deja de lado los comentarios exentos de romanticismo y entrégate. Necesitas saber que tus habilidades profesionales son valoradas, y eso ayuda a tus logros.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, acepta que tu imaginación en lo laboral pueda convertirte en un buen consejero de algunos compañeros de trabajo. Presta atención. Aunque seas amante del equilibrio emocional y sentimental, es un momento ideal para responder a tus impulsos tan románticos como lo sentís. Decidirás pedir un ascenso o solicitar alguna recompensa.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tienes una oferta laboral que te tiene pensando en dejar todo lo que construiste en este lugar. Si consideras que te irá mejor, toma la decisión. Tu cambio de actitud hacia la pareja mejorará aún más el vínculo, pero disimula tu incomodidad que sentís frente a los reclamos. Tendrás un día muy productivo, en el que tus esfuerzos se verán recompensado.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tienes asuntos pendientes en el plano laboral que debes resolver para que te sientas liberado de algunas responsabilidades. La visión de tus vínculos afectivos quedará ensombrecida por temas personales que te preocupan demasiado y solo afectan la relación. Debes mejorar tu alimentación, hay alimentos que te están haciendo daño, evalúate por nutricionista.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, si tus finanzas se ven comprometidas opta por hacer un plan en tu presupuesto diario, quizás sea lo más conveniente hacerlo ya. Indaga en más formas sanas de alimentación y así poder llevar una vida más vital para que tu organismo no se resienta. La envidia está en todas partes, no cuentes tus proyectos a quien no te de confíes.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, si te enfrentas a inconvenientes con el dinero evita los gastos superfluos, solo traerá más hostilidades y aumentará más aun tu presupuesto. Los vaivenes emocionales en la manifestación de los sentimientos se deberán a la retrogresión de algunos planetas que se han aislado de fluidos. En casa las cosas se pondrán difíciles, no descuides a tu familia.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 18 al 24 de setiembre

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 18 al 24 de setiembre