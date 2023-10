¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 26 de octubre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, tus tareas económicas resultarán más que satisfactorias y contarás con el apoyo de algunos inversores que te darán más economía. Debido a altibajos se alterará el sistema nervioso y como consecuencia el aparato digestivo estará sensible por todo. Se te concederá un atractivo e irresistible en el amor. Evita dudas que te impliquen celos en la relación.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tus energías económicas estarán en baja. Evita los esfuerzos que no te enriquecerán; podrías caer en serios errores. Los beneficios que se te proporcionaban estarán por el momento algo restringidos; espera con cautela el mejor momento. No dejes que los constantes desacuerdos en tu relación enfríen los sentimientos que existen entre ambos.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, lograrás un contacto fluido con tus finanzas, tu poder adquisitivo aumentará notablemente y podrás concretar cobros pendientes. Tus inseguridades y celos te angustiarán y te tendrán al borde de una profunda depresión que no se desplegará; será contraproducente. En lo romántico todo estará muy bien y será eficiente.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, las finanzas no serán las más beneficiosas del momento, pero deberás darte un periodo para poder afirmar tu economía. Gobernará sobre tu sistema nervioso un cierto panorama que te permitirá solucionar conflictos de tu área emocional mental. Te sentirás renovada y satisfecha con lo que has logrado en el amor.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no recibirás la señal esperada para la compraventa o para realizar transacciones; será mejor que optes por ahorrar, antes que nada. Favorece todo lo que esté relacionado con las vías respiratorias y con el sistema urinario, pero es bueno respectar con cautela tu físico. Hoy será un día muy movido, pero de pocos resultados.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no es día para estructurarte, hacer planes o fijarte metas Padecerás de falta de objetividad, racionalidad, aplomo. Dejando fluir las cosas posiblemente todo salga mejor, aunque no haya estado en tus previsiones. Tu vida sentimental se ha tornado muy tranquila y estás descuidándola, deberás retomar esos detalles que han quedado de lado.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, anímicamente es día para la soledad, sosiego, buscar tus espacios para tener algo de paz y en lo posible rehuir el contacto e interacción con los demás. Prueba. Ten paciencia con las dudas y temores de tu pareja porque deberás estar sujeto a toda situación conflictiva que se presente. Aclararas las dudas con tu pareja.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, todo irá rápido a tu alrededor y estás extremadamente receptivo, pero también demasiado reactivo. Estarás de parabienes. Disfruta de cada momento y organiza salidas para distenderte en los afectos como lo has soñado. Si no actúas con sentido común, tus celos te generarán complicaciones con tus vínculos afectivos.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, día riesgoso para la movilidad financiera; mejor sería no innovar, postergar compras y gastos, vigilar los vencimientos y facturas pendientes. No te distraigas. De nada servirá querer imponerse, ya que solo te llevará a verte enredado en conflictos afectivos y no es conveniente por el momento. Debes cuidar tus mascotas en casa.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, es momento de postergar cosas que ya tenías pendientes y quieres encarar hoy: contactos, gestiones, movilidad, negocios. Las afinidades te permitirán disfrutar de la inmejorable compañía con tu enamorado. Permítete explorar a fondo la relación. Deja tu egoísmo de lado; si no, finalizará una relación con serias complicaciones.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no todo será sencillo y fluido en tu interacción familiar y afectiva ni en lo vincular. Aun así, habrá bastante de positivo y en vos está lograr el equilibrio. Asumirás una actitud comprometida que te permitirá ganar espacio ante tu pareja. Lograrás ahora lo que nunca te permitiste. Cuidado con tus pertenencias en la calle.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, aunque a lo largo del día irás bajando las revoluciones, igual estás muy volátil y emocional, lo que te quita objetividad que podría serte sumamente necesaria hoy. Cuídate de llegar a situaciones límites en tu pareja. Debes lograr que tu relación regrese al centro de la escena para centrar tu situación. Hoy será un gran día para organizar la casa.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 23 al 29 de octubre