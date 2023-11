¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 28 de noviembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, triunfos sobre dificultades por tu tenacidad. Comienzas a comprender cómo funciona el karma y a entender también que hay fuerzas fuera de tu control, utilízalas a tu favor. No dejes te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea. Debes dejar a un lado tus debilidades emocionales y dejar de ser tan condescendiente con personas que no lo merecen.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, te caracterizas por ser optimista, tu alegría contagia a cualquiera. Aunque todo este nublado, siempre encontraras una manera de brillar. No es posible volver el tiempo atrás, con esto, no hablo de resignación sino de aprender de ello. Los que te conocen querrán acercarse a ti, tus palabras sabias alumbrarán sus caminos.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, eres terco y eso es un punto a tu favor, cuando una idea se te mete en tu cabeza no te detienes hasta que lo logras, aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos. Debes dedicar al menos veinte minutos al día para tu salud física, tu cuerpo a futuro te lo va a agradecer.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, genera ahora mismo la posibilidad de capacitarte en algo que te apasiona. No solo estarás ganando vida sino un ingreso extra. Deberás escuchar a un hombre con cultura e inteligencia porque su palabra te traerá luces. Vences obstáculos gracias a la ayuda de una persona importante. Lograrás cambiar esa tristeza que te agobiaba en felicidad plena.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, por momentos piensas en irte de tu trabajo y por momentos en quedarte, esa indecisión hace que te estanques, agradece por el trabajo que tienes. Se abren nuevos caminos para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Este es el inicio de una etapa positiva para ti y para los tuyos. Si tu estas bien los que te rodean también estarán bien y felices.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, pide concejos de quien tenga más experiencia que tú y toma una decisión acertada. No te dejes enredar por otros en un problema que no te pertenece en lo absoluto, cada quien que se haga responsable de sus cosas. Documentos que se resuelve. Distanciamiento con la pareja porque cada uno tiene cosas que realizar por separado, recuerda el amor lo puede todo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, solución de problema familiar. Te caracterizas por ser entusiasta y emprendedor, surgirán nuevas ideas interesantes, toma las cosas con calma, no todo lo podrás realizar de manera inmediata. Lo espiritual te ayudará a comprender todo lo que está pasando. Prioriza que es lo primero que puedes hacer y qué está a tu alcance.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no dejes que tu pareja de aproveche de tu buena voluntad, aprende a reconocer cuando se están aprovechando de ti. Nunca dejes que la tristeza se apodere de ti, situaciones dolorosas estarán presente, pero debes aprender a ser fuerte. Siéntate a orar y eso te hará sentir en paz, renueva tu fe, lo espiritual deberá estar presente en este día con fuerza.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, una situación negativa puedes transformarla en algo positivo. Prepárate para darte una nueva oportunidad, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Una mano mágica aparece y te sostiene. Te sacrificas por otros. Recibes una llamada importante. No te niegues a ser feliz y próspero. Un sueño se cumple. Los miedos que tenías, los tiras a la basura. Sigue luchando.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tendrás momentos difíciles entre tu pareja y tu familia, deberás mantener el equilibro entre ambos. La vida te exige astucia. Debes tener prudencia para que todo lo que hagas sea para bien y logres tus metas. Que no termine el día sin que tu visión única del mundo aflore y sigas la voz de tu corazón. Experimentarás un gran cambio en el juego económico.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás deseo de seguridad económica. Giro positivo de tu destino. Logras estabilidad emocional, pero te falta algo que tiene que ver con tu realización personal. Una persona cercana te dará buenas noticias esta semana. El progreso te espera si sales de tu zona de confort. No escuches chismes que te pongan en contra de tu propia familia.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tus amistades valoran tu lealtad y te lo hacen saber. Sigue adelante. Aléjate de las personas negativas, sobre todo de las que te dan frecuentes disgustos. Aclaras un asunto pendiente desde hace tiempo con una persona querida. Cuidado con ser demasiado sincero en una conversación, no olvides quien te ayudo e impulso cuando creías que todo estaba perdido. Éxitos en todo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.