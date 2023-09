¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 28 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, a lo largo del día serás testigo de una injusticia y te sentirás tentado de intervenir. Mide bien lo que haces y no te metas donde no puedas salir. No será bueno para nadie. Buscarás encontrar estabilidad en tu pareja. No te interesarán las relaciones pasajeras. La influencia cósmica será más favorable y en el amor, alcanzarás logros sorprendentes en la actualidad.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, hoy tendrás la sensación de que te enfrentas todos los días con los mismos problemas. Puede que sea porque nunca terminas de solucionarlos del todo y se repiten. Un viaje romántico te hará saldar cuentas en el amor. Los afectos pretenden un trato más cordial con tu pareja para estar en plenitud. Busca gente de tus mismas inquietudes.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, hoy podrás disfrutar de un clima familiar, agradable, distendido y muy favorable a las conversaciones en confianza. No dudes en abrir tu corazón si otros también lo hacen. La aparición repentina de una persona en tu vida sentimental implicará una serie de cambios que no estás dispuesto a aceptar.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, este día el romance juega un papel esencial en tu lugar de trabajo y familiar. Tu salud no tendrá problemas si avenís a hacer una vida sana y ordenada, de lo contrario será la vesícula el órgano sentido más particular. Pasarás por un período de prosperidad, pero deberás poner en práctica tu astucia para que funcione.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, dedícales tiempo a las cosas de la vida y al amor podrá encontrarlo de la misma forma. Equilibra sus emociones Debido a tensiones extremas y a ciertos conflictos generados por luchas de poder, tus nervios estarán a flor de piel, provocando problemas físicos. En lo económico todo se activa y llega lo esperado. Triunfas en lo que haces y vences a los enemigos.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te conformes con las aventuras, busca una dirección que te lleve al compromiso. Debes tomar al amor con sensibilidad. Momento ideal para contactarte con un psicólogo o un terapeuta que te pueda ayudar a fortalecer tu personalidad. Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estás en posesión de una veta sensible y romántica, con disfrute de buenos amigos. Período de vida social muy satisfactoria. Tendrás que reforzar tu serenidad para evitar que el nerviosismo de quienes te rodean termine contagiándote severamente. Un tema de independencia afectiva será algo que tomarás en cuenta entre tus cambios.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, de algún modo, entre tus prioridades estará el hogar, atendiendo cosas referidas a él, al ámbito doméstico, te rendirá muy bien. Sé realista con tu dinero. Nada mejor que reconocer síntomas a tiempo y ponerte en manos de un profesional adecuado para evitar males mayores. Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, a pesar de estar enfocado en tu trabajo o actividades, también tienes que prestar atención especial ya que puede haber cierto despiste que termine complicándote. Estarás reteniendo líquidos, los diuréticos naturales pueden ayudarte a depurar. Prepararlos. Indecisiones acerca de lo que debes hacer, organízate y prioriza.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, el plano vincular no es tu fuerte; será un ámbito con cierta complejidad y varios altibajos, que obviamente te conviene encarar con calma y siendo muy light. Para combatir tu desánimo, nada será mejor que corregir la circulación sanguínea, lo lograrás con deportes o caminatas de una hora diaria como mínimo.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no te expongas públicamente, hoy guárdate para vos opiniones, juicios, críticas y evita enroscarte en situaciones difíciles a nivel social. Mejor perfil bajo. Ármate un menú incluyendo más frutas y verduras a tus comidas diarias, encontrarás una salida a tu salud depurativa y refrescante. Excelente día, buenas noticias.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, viajes, movilidad y contactos con el exterior carecen de fluidez y acarrean estrés. En cambio, es excelente para tu creatividad y renovación en varios sentidos. Algunas situaciones confusas que te volverán propenso a las enfermedades y las depresiones, el descanso y la relajación serán claves. Organiza una visita sorpresa a una amistad.

