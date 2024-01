¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este lunes 29 de enero de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, aprender a canalizar tu energía y no enojarte tan rápido. Mantén la calma así la situación sea difícil. Descansa por las noches y en el día dedícate a trabajar, así no te agotarás y rendirás mejor. Has de tu casa tu templo, la felicidad y la tranquilidad que buscas. No es el momento para discusiones. No caigas en tentaciones.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Alguien querrá quitarte lo que es tuyo, tendrás un inconveniente, no te puede negar algo que es tuyo, lucha por conseguirlo. Vences ese obstáculo. La suerte está de tu lado. Pídele a tu ángel de la guarda que te proteja siempre. No gastes en cosas innecesarias guarda dinero.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, una nueva oportunidad llega a tu vida. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral. No permitas que otros decidan por ti, demuestra que tú puedes tomar tus propias decisiones. Alguien del pasado quiere comunicarse contigo. Palabra clave Celebración. Limpia tu habitación ara mover las energías.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no dejes a un lado a las personas queridas por otras que recién conoces. Te alejas de un lugar que no te gusta. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Sufrirás un cambio en lo económico desfavorable. El amor del pasado regresa a tu vida.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, cuídate de vecinos que no son buenos amigos. Inicias un proyecto con mucho entusiasmo, suerte en este nuevo emprendimiento. Busca claridad en lo que quieres y define hacia dónde quieres ir. Buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Cambias de lugar de trabajo.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, el universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Bendice y agradece lo que tienes. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. Haz una afirmación positiva todos los días en lo que quieres, repite YO TODO LO PUEDO. Todo pasa por algo y será lo mejor para ti.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, si algo te molesta déjalo ir, no te enfoques en lo que no te conviene. Deja que las cosas fluyan. Recibirás noticias de embarazo cerca de ti. Te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Sé más positivo. Tu vida da un giro. Pídele a dios y los ángeles protección y guía. No te niegues a los cambios.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, escucha tu intuición o tu voz interna para que puedas hacer las cosas bien. Saldrás adelante, solo que te costará un poco. Un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. No renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Cenarás con alguien especial.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te proyectarás hacia el futuro abandonando los prejuicios y asumiendo una posición de ganador. Deja en el pasado el miedo, la inseguridad y todo aquello que te atrasa. Tu bandera debe ser el autocontrol y la disciplina que te impulsa a seguir adelante. Momentos que te afligieron quedarán en el olvido. Perdonar te hará sentir liberado.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, un poco de vivacidad no te queda mal a ti, que justamente eres tan reposado y sólido, siempre es bueno hacer algunos cambios. En el trabajo te ofrecerán nuevos retos Tú decides si aceptar o no. Tu familia necesita más apoyo de tu parte, no todo es trabajo, también es compartir con los tuyos. Celebraciones en casa con seres queridos.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, debes accionar, mover tus pensamientos hacia cosas muy concretas y volverte tenaz, no des espacio a la duda. Todo lo vivido te hará más fuerte de lo que puedas imaginar. Debes ser más inteligente en tus decisiones y no dejarte llevar por tus emociones. Harás un reclamo que incomodará, sé sereno.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tendrás la intención de modificar tu existencia. Si no cambias, si no rompes con todo lo conocido, la vida lo hará por ti. Cuida tus reservas de energía, debes tenerlas a tu disposición cuando termines con lo toxico, cuando se vayan tus seres queridos o cuando salgas finalmente de tu casa hacia otra realidad.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.