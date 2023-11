¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este miércoles 29 de noviembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, analiza la situación que pasaste, revisa lo aprendido y proyéctate hacia todo lo que tienes que aprender, nada es igual, pero tienes nuevamente una oportunidad, aprovéchala. Te ofrecen un negocio, piensa bien si te conviene. Reaparecen antiguos amigos. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales. Por ser una persona creativa y emprendedora, surgirán ideas en tu mente que querrás compartirlas con todos, mira bien con quien lo haces, aprende a mantenerte en silencio, aunque te cueste.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, eres una persona disciplinada, eso te ayuda a equilibrar tu vida y la de los demás. A pesar de los acontecimientos que estás viviendo tratas de mantener un orden en tu vida y en tu familia para que la cosas no se salgan de control. Ate desanimas muy rápido cuando no te sale lo que planeas, no te rindas siempre habrá una salida. Sé persistente.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, llegan una nueva oportunidad de trabajo favorable para ti. Éxitos. Cuidado con personas deshonestas que te busquen por interés. Necesitas una limpieza espiritual o realizar una práctica diaria, la meditación y un baño con sal marina serán una buena alternativa. Emociones por alguien que llega a tu lado con propuesta interesante. Regreso de alguien del pasado.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, necesitas tiempo para tomar una decisión importante, pero tus apegos retrasan tu avance. Si quieres que algo cambie debes hacerlo tú mismo y por ti mismo, no cuentes con nadie. Piensa en una casa y en las cosas que debes de ordenar en los próximos días. Es hora de hacer un cambio en la habitación para que las energías fluyan.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, atrévete a ser diferente a los demás, rompe el molde para lograr lo que quieres. Inicias un trabajo donde compartes en grupo. Se abren nuevos caminos en lo económico. Reencuentro con amistades de trabajos anteriores. Sentirás seguridad en lo que haces y te dará más fuerzas para seguir arriesgando para el futuro.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzaras y te fortalecerás. Abre tu corazón. Siendo una persona tan generosa, te sientes con las manos atadas por no poder ayudar a las personas que amas como quisieres, recuerda que a veces la mejor ayuda es a través de una palabra de aliento o esperanza.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, la rueda del destino te trae cambios, algunas cosas se alientan, pero pronto lograrás que mejore. Ten fe. Te están haciendo una doble jugada, mira bien quien es, traición en tu puerta. Reaccionarás en contra de la apatía de los demás. Piensa que si pisas el suelo firme resistirás toda tempestad que estés atravesando. Sé constante y no te decaigas.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, de un momento a otro te propondrán un negocio, debes analizarlo bien si te conviene. Concéntrate en lo que quieres, planifica estrategias para que todas esas ideas se den, prioriza que puedes hacer primero. Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo. Recibirás el apoyo de un amigo para un problema económico.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, sentirás la necesidad de conversar con alguien que te ayude a entender muchas cosas que para ti no tienen sentido, busca a un amigo que te aconseje. Al final del día te sentirás mejor. Buscas salidas a tus planes de vida. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de tu regreso. Época para luchar y reinventarte.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Organizarás un proyecto nuevo. Tendrás llamadas telefónicas urgentes. Recibes apoyo de un buen amigo.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia. Es tiempo de que reacciones rápidamente ante los retos que te has propuesto lograr en este tiempo. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. Comenzarás una relación luego de un proceso de elección. Aprovecha el momento, las oportunidades no se dan tan fáciles.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.