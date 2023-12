¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 5 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, comienza a considerar iniciar una relación estable y deja las aventuras a un lado. Ciertos pensamientos negativos invadirán tu mente el día de hoy, no dejes que esto te detenga. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, dale tiempo al tiempo. Te sentirás invadido por una sensación de ansiedad, no dejes que esto dañe tu día.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tus deficiencias a la hora del trabajo en equipo te traerán problemas, debes comenzar a delegar. No te avergüences de lo que eres y de dónde vienes, que sea eso el impulso que te impulse hacia arriba. Es el momento de encarar los nuevos desafíos que la vida pone en tu camino. La rutina está afectando tu relación seriamente. Busca desconectarte y hacer cosas diferentes.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, una persona llega a ti para pedirte un consejo. No renuncies a tus sueños, por más complicado se ponga todo, debes seguir luchando, estás muy cerca de lograrlo. No le des importancia a los comentarios malintencionado de otras personas. Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura continuar con las peleas. Paciencia.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te llegarán grandes noticias que refieren a tu ambiente laboral, ten paciencia que te esperan buenos momentos. Deberás esforzarte mucho más para mantener la llama del amor a tope. Saldrá a relucir tu mal carácter el día de hoy, esto traerá problemas a nivel social y sentimental. Una crisis económica bastante importante surgirá el día de hoy.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera. Los excesos son malos en cualquier aspecto de la vida. Aprende a buscar el equilibrio perfecto en cada decisión que tomes. Las relaciones familiares están en calma, todo marchará de forma positiva.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, te darás cuenta que parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. Si quieres mantenerte saludable, comienza a cuidar tu alimentación. Tampoco olvides hacer una rutina de ejercicios. Por más decaído que te sientes, recuerda que todo tiempo solución. Aprovecha esta racha.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tendrás que trabajar unas horas extra el día de hoy debido a la exigencia laboral. Una mujer intentará destruir todo aquello que con esfuerzo has logrado debes mantenerte alerta. Debes tomar el valor suficiente para decir lo que sientes a esa persona especial. Un chisme del pasado avivará los conflictos en tu relación, debes estar alerta.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, recuerda que la vida no nos da problemas que no podemos solucionar, es momento de llenarte de valentía y aprender a afrontar lo que viene. Tu estabilidad monetaria depende del control de los gastos diarios y del ahorro. Aprende a administrarte mejor. Recuerda que la rebeldía no te llevará a ningún lugar, a veces lo mejor es callar.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tendrás grandes recompensas. Mantén separada tu vida laboral de tu vida sentimental, no es bueno juntar ambas. Cuídate de los accidentes de tránsito. Tendrás una jornada que se tornará difícil en todos los aspectos, pero con apoyo podrás solucionarlo. Tu pareja te pide más amor y atención, últimamente has estado un poco descuidado.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te encontrarás con alguien que te hizo un gran favor en el pasado, es momento de agradecerle. Abre tu círculo de amistades y permítete conocer a más personas, no debes ser tan cerrado que muchas veces no sabemos las oportunidades que no perdemos. Incluye a tu pareja en una reunión familia, esto hará que se fortalezca el lazo y la confianza que hay entre ustedes.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tu trabajo amerita mucha más concentración. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. Estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía. Aprovecha para comenzar a realizar algún hobbie. Hoy es el día para las decisiones definitivas, especialmente en lo relacionado con el amor.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, es momento para liberarte de toda esa presión que ejercen los demás sobre ti, comienza a delegar funciones y cargas. La prudencia será la clave para no cometer errores, así evitas conflictos a futuro. Saca fuera los miedos, las historias pasadas que te atormentan a diario, no dejes que esto siga perjudicando tu futuro.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.