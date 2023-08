¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este domingo 6 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, permítete avanzar sin miedo y dejar las cargas que llevas en la espalda, que no te dejan avanzar y crecer en tu camino. Nada de exigencias, tu estado físico y anímico no será el más oportuno para andar teniendo excesos sin consejo médico. Momento maravilloso que te habilitará para disfrutar de situaciones amorosas placenteras y gratificantes.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es momento de remontar y volar alto, sin miedo al futuro, sin perder el centro, trabajando desde el presente, desde el aquí y ahora, para materializar. Un consejo a tener en cuenta es alimentarte sano, así las defensas orgánicas estarán en alta y evitarás desórdenes físicos. Evita discusiones con tu pareja, deja este tipo de reclamos para otro momento.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, estarás con una gran carga de entusiasmo, voluntad y ganas de hacer de todo, tomarás las riendas en tus manos, dirigiendo el camino. Sal con tus seres queridos y amistades, diviértete, mantén el ánimo, no permitas que la depresión baje tus defensas, sonríe y conecta con lo positivo. No te arrepientas de ser simpático con los demás.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, conquista nuevos retos, con impulso, potencializando la oportunidad y creciendo con cada aventura que te propongas vivir. Cuida de no caer en desánimo, no dejes que nadie te borre la sonrisa, empezando por ti mismo. Las situaciones que ahora enfrentarás económicamente te resultarán francamente intolerables, sé paciente y espera a que la tormenta pase.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, conecta con la creatividad, manifiesta la en la realidad material, para eso debes equilibrar tu energía y esfuerzo de modo que sea productivo. Disfruta y crea el ambiente que sea saludable y positivo para ti. Las situaciones que ahora enfrentarás económicamente te resultarán francamente intolerables, sé paciente y espera a que la tormenta pase.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, evita sacar tu humor negro, decir cosas de forma poco diplomática; recuerda que no eres el único dueño de la verdad. Trabaja la empatía. Cuida de no agotarte y llevarte hasta el cansancio, come no uses la comida y bebida como escape. Si entre planes personales está el de hacer un viaje, no dejes ahora de recorrer agencias, será una buena inversión.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, crea los vínculos necesarios para avanzar y conquistar nuevos espacios, conocer personas con las que puedas desarrollar actividades, proyectos, y crecer a nivel profesional y laboral. Refúgiate en la práctica de algún deporte para contrarrestar los efectos nocivos de la tensión a la que estás sometido.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, muchos cambios se irán dando de forma paulatina, estos serán provechosos dependiendo de la manera que los enfrentes y de cómo sacas lo mejor de lo que se presente. Cuídate de no excederte demasiado y llevar al límite a tu cuerpo, fluye y ábrete a tomar tiempo para relajarte. Nada de lo que hagas hoy con actitud negativa prosperará como lo esperas.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, mantén una actitud positiva y equilibrada, valora los consejos, no actúes por impulso. Libérate del estrés compartiendo buenos momentos. Cuida tus estados de ánimo, no permitas que nadie manipule tus emociones y se bajen tus defensas. Prepárate para afrontar algunos obstáculos que puedan surgir en el tema económico.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, falta de recursos para emprender un trabajo de envergadura. Solo el éxito asegurado te llevará a golpear la puerta correcta. Deja la ansiedad de lado, mantén la mente clara y despejada para que puedas ver todo el panorama que se presente y así evitar cometer errores involuntarios. Tu sacrificio económico será importante para tus objetivos futuros.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, anímate a enfrentar nuevos cambios en tu tema financiero para recibir nuevas e innovadoras propuestas económicas. Estarás dinámico y lleno de curiosidad por diferentes temas que te apasionan, sintiendo la necesidad de profundizarlos, abriendo la puerta a tu poderosa fuerza interior. Si perseveras lograrás tus objetivos inmediatamente.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, contarás con apoyo celestial para triunfar en lo que inicies y aumentarás así tu poder adquisitivo notablemente. Será un momento de sentimientos muy propicio para la reflexión profunda en lo que realmente amas; dedícale el tiempo necesario. Ten presente que en algún momento una buena lectura puede convertirse en un refugio contra tempestades internas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

