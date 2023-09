¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 8 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, ahora puedes dar un paso importante y vivir una experiencia de felicidad al lado de tus seres queridos. Haz tu mejor esfuerzo para disipar dudas, temores, inseguridad, ya que tu día trae muy buenas opciones, cosas muy positivas y puedes perder alguna oportunidad. Aprovecha el momento, las oportunidades no se dan tan fáciles.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, recibes noticias, esperando sean favorables. Necesitas aclarar algo vinculado con un dinero con una persona. Descubrirás que, con su actitud fría, esa persona trata de ocultar sus verdaderos sentimientos. No acudas a personas que te dan la razón en todo, no te ayudarán a solucionar tus problemas. No te hagas responsable de lo que no te corresponde.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Utiliza mucho tu racionalidad, buen criterio, no te apresures ni hagas proyectos desmedidos cuando se trate de tu dinero o tus bienes. Sé mesurado y prudente. Tu fuerza será tu familia.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es hora de dejar algo atrás o irte de un lugar. Evita visitar un sitio donde hay de bebidas alcohólicas, no es conveniente para ti. Un poco volátil y bastante reactivo, para evitar problemas de convivencia o situaciones tensas que no deseas es conveniente pongas un cable a tierra por hoy. Encontraras algo que perdiste hace tiempo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, donde surja un conflicto o discusión deberás irte de inmediato Evolución en lo profesional. Tendrás contacto con profesionales o asesores para discutir asuntos de trabajo. Debes aprender a organizar tus múltiples obligaciones para conseguir los recursos necesarios para su ejecución. Vas por buen camino, sigue esforzándote y verás buenos resultados.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, observa tu salud, tendrás que realizar un tratamiento médico para sentirte mejor. Los errores pueden evitarse de manera fácil, simplemente tomándote el tiempo de pensar las cosas cuidadosamente antes de actuar. Nuevos aprendizajes que harán cambiar tu estilo de vida, recuerda, lo que fácil llega, fácil se va.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, es el momento de asumir nuevos compromisos y de tomar el control orientados hacia los nuevos retos. Pon atención a tus sueños, ellos te revelarán lo que ha de ocurrir. Concentra tu atención en lo que quieres hacer, tu creatividad, ideas, y no te disperses demasiado con los asuntos que involucran tu entorno afectivo. Diversifica.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, logras quitarte un peso de encima. Necesitas un cambio de look. Te invitaran a un sitio donde te conviertes en el centro de atención. Las diversas gestiones que has realizado empezarán a dar frutos, podrás cancelar deudas que te causaban tanta preocupación que te hacían descuidar tus demás proyectos. Tendrás una prórroga en temas pendientes.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, un poco de vivacidad no te queda mal a ti, que justamente eres tan reposado y sólido, siempre es bueno hacer algunos cambios. En el trabajo te ofrecerán nuevos retos. Sigue tus instintos en todas tus gestiones, cuentas con un gran poder de convencimiento y con experiencia para lograr todo lo que te propongas. Tu palabra clave es relajación relajarte punto.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tú decides si aceptas o no. Tu familia necesita más apoyo de tu parte, no todo es trabajo, también es compartir con los tuyos. El área que demandará más atención, esfuerzo y dedicación será la laboral, o en su defecto tus actividades diarias. Puedes tender al estrés, intenta manejarlo. Buscarás conectar con tu espacio interior punto.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, ahora es el momento de reflexionar y meditar para alcanzar la claridad mental necesaria. Asunto con arreglos de vehículos y papeles. Una angustia que no te deja dormir finaliza. Hecho curioso con un estante en tu trabajo. Un sitio que arreglar que te ocupara el día. Olores que llaman tu atención y te hará recordar el pasado.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, sentirás que tu alegría y tu felicidad son contagiosas y que se expanden a tu alrededor. Esto te hará muy feliz. Y comprobarás una vez más que es muy bonito dar, ya que recibes mucho más en el acto, en esa dicha de sentir corazones contentos cerca de ti. Una mujer te da la mano en asuntos con documentos o propiedades.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 4 al 10 de setiembre

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 4 al 10 de setiembre

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO