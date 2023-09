¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 9 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, la verdad y la justicia te ayudarán a aclarar tus caminos. Usa la prudencia pues el ambiente se pone tenso por temor a los cambios laborales repentinos. Un estado anímico desparejo y no siempre asertivo lo que puede hacer que no asumas bien los inconvenientes diarios. Aun así, podrás lograr una mejor estabilidad.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, estarás en búsqueda de tu equilibrio, será un poco difícil en estos tiempos, pero tranquilo todo pasará. Mejorarás tu aspecto físico. Época de cambios. Tu día trae muchas cosas positivas, pero puedes tender a hacer hincapié y detenerte en lo negativo; puedes superarlo, lo importante es darte cuenta primero.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, la constancia, firmeza y decisión en la manera de ser o de actuar puede acercarte a alcanzar tus metas. Sería importante poner tu voluntad e iniciativas a funcionar en pro de cualquier asunto que, de algún modo, involucre tu economía, finanzas o manejo de bienes. Te sentirás mejor. Debes ir a un sitio especial para meditar y conectarte con la naturaleza.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, debes estar más en tu casa, no olvides a los que viven contigo y debes de disfrutas con tu familia. Planificarás un viaje por carretera. Recuperarás el tiempo perdido y verás resultados pronto. Ha sido una semana muy movida; no quieras hacer todo perfecto y abarcar más de lo posible, no te sientas mal por poner en stand by algo. Todo irá resolviéndose.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es muy posible que sea un día de resolver, arreglar, destrancar cosas que se complican, pero avanzarás bastante a fuerza de empeño, dedicación y esmero. Debes establecer prioridades y decidir sin titubear. Cuidado con las decisiones que tomes bajo presión, puede que te equivoques. Recuerda que todo pasa por algo.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, muchos ojos observan cada movimiento que haces en el trabajo, da lo mejor de ti y si puedes esfuérzate más. Tiempo de ajustes económicos y de arroparte hasta donde te alcance. Te proyectarás hacia el futuro abandonando los prejuicios y asumiendo una posición de ganador. Deja en el pasado el miedo, la inseguridad y todo aquello que te atrasa.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estarás tentado por una persona a emprender un negocio, ten cuidado ya que no es tan favorable como te lo cuenta. Debes controlar tu ansiedad. Tu bandera debe ser el autocontrol y la disciplina que te impulsa a seguir adelante. Momentos que te afligieron quedarán en el olvido. Ocúpate de tu imagen, te ayudara en el trabajo.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, ahora puedes iniciar un proyecto y darle forma a una idea. Un dinero estará disponible para algo que necesitas. Puede ser un día interesante en el plano vincular, no libre de algún o incluso tensiones, pero manejándolo bien sacarás de él todo lo bueno que ofrece. Deja a cada quien lo que le corresponde en cuanto a su responsabilidad se refiere.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, un medio social que, sin estar mal, aconseja ser muy light; en la medida que moderes tus expectativas respecto a los demás, estarás mucho mejor y pasarás bien. Te sientes muy cargado, debes de liberarte de esa mala energía, un baño con hierva buena te ayudara. Todo llegará rápidamente a tus manos, toma la mejor decisión.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, aprovecha este momento para insistir en las cosas que quieres lograr, encauzar, concretar, ya que hoy tienes muy buenas posibilidades de alcanzar tus objetivos. Aunque podría surgir algún negocio u oportunidad, no te apresures a actuar, espera, analiza y sacarás los mejores resultados. Aprovecha tu creatividad hoy.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, date la oportunidad de disfrutar el día con todo lo que te rodea, compañeros de trabajo o familia. Haz todo aquello que desees realizar de manera relajada y tranquila. Te sentirás mejor. Debes ir a un sitio especial para meditar y conectarte con la naturaleza. Tomarás una decisión justa ante un problema en lo laboral. Todo pasará pronto y verás mejoras.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, todo esfuerzo logrará su cometido, es lo justo y lo deseado, solo debes saber esperar. Debes manejar varias situaciones a la vez, ten orden y serenidad para no equivocarte en ninguna de ellas. Te pedirán ayuda en el trabajo, ten paciencia y sé un buen consejero, todos hablarán de ti de una forma positiva. Algo que te inquieta en casa se resuelve.

