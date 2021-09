Un imputado por el Ministerio Público, identificado como Elio Bueno Gaspar, insultó y amenazó de muerte a un juez cuando se desarrollaba una audiencia virtual para evaluar su situación legal.

De acuerdo con el portal de derecho Legis.pe, esto ocurrió en un Juzgado de Investigación Preparatoria de Oxapampa de la Corte Superior Selva Central.

El mencionado medio también difundió el video en que se escucha claramente la amenaza de muerte y las diatribas lanzadas por el acusado contra el magistrado.

Todo inició cuando el representante del Poder Judicial preguntó al abogado defensor si tenía alguna observación y recibió una respuesta negativa. Al hacerle la misma consulta a Elio Bueno Gaspar, este arremetió.

“¿Qué tiene que decir en su defensa?”, preguntó el juez. “Qué c*** te voy a decir r***. No has entendido o qué m*** te pasa. ¿Ah?”, fue la respuesta del imputado.

El magistrado preguntó si se dirigía a él. “A ti pe r***. Te estoy hablando a ti, malparido hijo de p***. Voy a salir y te voy a matar c***. Así que toma cartas en el asunto c***, no me dejes de lado, malparido. Yo te voy a matar c***. Tú no me conoces quién c*** soy r***. Quiero que me hagas bien esta audiencia, quiero que me libertes por preliminar y por asunto [ininteligible]. Tú no eres ni m*** para mi c***. Yo te voy a buscar por debajo de las piedras donde c*** te encuentres y te voy a matar c***. Así que haz bien las cosas r***”, contestó Bueno Gaspar.

El magistrado pidió al fiscal que tome nota del asunto y se denunciarán las amenazas de muerte que lanzó el acusado.

