Turquía, entre muchas otras cosas, se caracteriza por la peculiar manera en la que los heladeros sirven los conos de helado, la cual deja perplejo a casi todos los comensales. Sin embargo, este vendedor nunca esperó que sería él quien terminaría siendo parte de una broma que se convirtió en tendencia en diversas redes sociales tales como Instagram.

Estos profesionales del helado se caracterizan por hacer diversos trucos a la hora de preparar este exquisito y frío postre, haciendo de esta toda una experiencia que no se aleja de ser humorística, lo que genera reacciones diversas de clientes tanto confundidos como atónitos.

Por ello, nuestro protagonista decidió engañar los vendedores de helado turcos ¿Qué hizo? Utilizó sus propios trucos para impactar a los heladeros.

El metraje se hizo conocido en Instagram, siendo subido por las cuentas de Instagram @wanderzoneofficial y @mohamednagia1 vemos a un hombre, supuesto cliente, pues cuando el heladero le entrega el cono, este lo saca del palo del sujeto y se lo come.

El vendedor no se inmuta por lo que intenta darle un nuevo cono, pero, una vez más, el cliente no suelta el cono y se lo come. Repite el procedimiento por tercera ocasión. Tras esto, el vendedor se da por vencido y le sirve el helado.

Desde la fecha de publicación del metraje, este ha ganado un promedio de 125 millones de reproducciones totales, sus comentarios que trascienden a los 31.3 mil comentarios, con usuarios que han quedado maravillados con este hecho.

“La forma en la que el heladero tiró del último cono decepcionado”; “¡finalmente, alguien estafó a estos tipos! Gracias”, “finalmente, alguien los atrapó. No está contento”, “el tipo de los helados parecía que su alma abandonó su cuerpo”.