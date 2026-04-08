La actriz Milla Jovovich, reconocida por su trayectoria en el cine de acción, regresa a la pantalla grande con “Instinto Implacable”, un thriller que explora los límites de la supervivencia y el instinto materno frente al crimen organizado.

La película, dirigida por Adrian Grunberg y distribuida por Imagem Films, llegará a los cines del Perú el 16 de abril, apostando por una historia centrada en la acción intensa y la tensión emocional.

En esta producción, Jovovich interpreta a Nikki, una ex heroína de guerra cuya vida cambia radicalmente cuando su hija es secuestrada por una red de tráfico sexual.

Una misión desesperada en un entorno criminal

Tras el secuestro, la protagonista se adentra en un peligroso submundo criminal en busca de rescatar a su hija, enfrentándose a una organización violenta y a la persecución de las autoridades.

La narrativa presenta un relato de supervivencia en el que la protagonista debe recurrir a su entrenamiento y fortaleza física para avanzar en un entorno hostil.

El filme apuesta por un estilo de acción realista, con secuencias intensas que refuerzan la tensión dramática y muestran a un personaje impulsado por la desesperación y la determinación.

Acción intensa y enfoque emocional en 92 minutos

Con una duración de 92 minutos, “Instinto Implacable” combina escenas de acción vertiginosa con una historia emocional centrada en la fuerza de una madre que busca justicia.

El reparto está conformado por:

Matthew Modine

D.B. Sweeney

Don Harvey

Gabriel Sloyer

Michael Stahl David

Brooklyn Sudano

La producción se perfila como una de las propuestas destacadas dentro del género acción/thriller, dirigida a audiencias que buscan historias de alto impacto emocional y protagonistas con fuerte presencia en pantalla.