La productora International Workshops Perú anunció el inicio de una nueva fase en su gestión cultural, que incluye programas especializados con docentes vinculados a la New York Film Academy y la industria de Hollywood.

La presentación fue liderada por Alejandra Mur, directora de la productora y formada en la institución estadounidense, quien explicó que el objetivo es trasladar a Lima metodologías académicas aplicadas en entornos profesionales globales.

Según indicó, la propia estructura académica de la escuela será implementada en la capital para fortalecer la preparación de actores y creadores locales en áreas como actuación, producción y filmmaking.

Estreno de “Traición” en marzo

Como primer hito del nuevo calendario, se confirmó el estreno de Traición, del dramaturgo británico Harold Pinter, programado para el 5 de marzo en el Teatro de Lucía.

La puesta en escena es una coproducción con Palta Studio Producciones, bajo la dirección de Jaime Nieto.

El elenco está conformado por Fiorella Flórez, Claudio Calmet, Gonzalo Revoredo y Darío La Madrid.

Respaldo de marcas globales y evento multidisciplinario

El evento contó con el respaldo de la firma internacional Calvin Klein, que presentó su “Mirror Experience” como parte de su apoyo a iniciativas culturales.

La velada fue conducida por Cristian Rivero e incluyó monólogos proyectados en pantalla y un cierre musical con Andrea Luna, Diego Val, Jean Paul Strauss y Giuli Muente.

Con esta iniciativa, International Workshops Perú busca consolidarse como un espacio de formación continua y articulación entre inversión privada y desarrollo artístico profesional en el país.