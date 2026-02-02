El actor Joe Keery, conocido mundialmente por su papel de Steve Harrington en la serie Stranger Things, llega a la cartelera peruana como protagonista de Alerta Extinción, un thriller de ciencia ficción con tintes apocalípticos.

La película se estrenará a nivel nacional el 5 de febrero y es distribuida en Perú por Imagem Films.

Un elenco de alto perfil internacional

Keery comparte pantalla con el icónico Liam Neeson, una de las figuras más reconocidas del cine de acción contemporáneo, y con la actriz Georgina Campbell, ganadora del premio BAFTA.

“Alerta Extinción es una película que combina espectáculo, tensión y entretenimiento puro, pensada para disfrutarse en la pantalla grande”, señaló Gustavo Romboli, director ejecutivo comercial LATAM de Imagem Films.

COLD STORAGE, StudioCanal 2023

Dirección y guion con sello de grandes franquicias

La cinta está dirigida por Jonny Campbell y escrita por David Koepp, guionista de películas emblemáticas como Jurassic Park, Misión: Imposible y Spider-Man.

La historia plantea una carrera contrarreloj marcada por el caos y una amenaza invisible que pone en riesgo a la humanidad.

Apocalipsis, tensión y humor negro

“Alerta Extinción” sigue a Teacake y Naomi, dos jóvenes empleados de una empresa de almacenamiento construida sobre una antigua instalación militar. Su rutina nocturna se transforma en una pesadilla cuando un hongo mutante altamente contagioso escapa de su confinamiento.

Ante la rápida propagación del microorganismo, ambos deberán unir fuerzas con Robert Quinn, un ex agente de bioterrorismo interpretado por Neeson, para evitar una catástrofe de escala global.

“Es una historia que parte de una idea científica inquietante y la convierte en una experiencia cinematográfica intensa, entretenida y muy actual”, afirmó Ana Karenina Saez, gerente comercial de Imagem Films Perú.

Apuesta por el cine de gran espectáculo

Más allá de su premisa apocalíptica, la película destaca por equilibrar acción, terror, humor y un romance inesperado en medio del caos. Con este estreno, Imagem Films refuerza su apuesta por acercar al público peruano producciones internacionales de alto impacto cinematográfico.