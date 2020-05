Su amor por los animales llevaron a actuar de inmediato a Lucas Gabriel Ferreira Martins, un joven estudiante de veterinaria de 19 años que le salvó la vida a un perro callejero que sufrió un paro cardiorespiratorio producto de un envenenamiento.

Según contó el diario Globo 1, el muchacho se encontraban transitando por las calles del municipio de Piranhas, en el estado de Goias, en Brasil, cuando de pronto escuchó a un grupo de vecinos que muy angustiadas, gritaban: “¡El perro se está muriendo!”

Lucas, sin pensarlo dos veces, corrió a su casa, se puso los guantes y de inmediatos retornó al lugar para intentar salvar al can.

Fue la mamá del universitario quien grabó el video donde se le aprecia practicándole RCP al perrito. El medio brasileño refiere que el joven estuvo masajeando el pecho del animal por cinco minutos aproximadamente hasta conseguir que reaccione y se reponga.

El futuro veterinario llegó a la conclusión de que el perro fue envenenado y le contó a Mais Goiás que el vio cómo el can “expulsó el veneno por la boca y la orina”.

“Me di cuenta rápido de que estaba envenenado a las complicaciones que habían ocurrido con una mascota mía, que sufrió envenenamiento. La gente alrededor no estaba al tanto de la causa. No sé de que manera lo intoxicaron”, sostuvo a Globo 1.

“Este fue el primer perro que salvé”.

Lucas indicó que recién empieza la carrera de veterinaria y que la técnica de RCP la aprendió viendo muchos videos de masajes cardíacos en Youtube porque “siempre quise ser veterinario”.

“Este fue el primer perro que salvé. El sentimiento de deber se cumplió con la profesión que elegí seguir (...) Después de lo sucedido, lo tratamos, ofreciéndole comida y agua para que se recuperara mejor, ya que no tenía hospitalización. Después de un tiempo, se fue. Tenía miedo de que no sobreviviera, tanto que ya no podría seguir las clases”, explicó.