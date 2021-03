Julio Guzmán, candidato presidencial por el Partido Morado, afirmó que, hasta el momento, el programa de Willax ‘Beto a Saber’ no acepta la invitación que le realizó para que sea entrevistado por el conductor de televisión Beto Ortiz.

“Hoy, el equipo de campaña conversó con su producción y el resultado es que nos han mecido, nos están floreando y dicen que no nos pueden dar una entrevista, que quizás la próxima semana. Está claro que Beto no quiere encararme, está claro que Beto no quiere escuchar sus verdades en su propia cara ”, dijo mediante un mensaje grabado que luego publicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el postulante a la presidencia del país reiteró que se le debería dar una réplica para que responda las acusaciones que realizan en su contra en el espacio televisivo.

“Es el típico comportamiento de los medios de comunicación montesinistas en la época de la dictadura. El programa de Beto se ha convertido en una fábrica de desinformación y lamento y que no me permita estar frente a él para decirle cara a cara todas sus verdades”, sostuvo.

Beto Ortiz volvió a difamarme y le propuse ir a su programa para responder a sus mentiras, pero han pasado 24 horas y no obtengo respuesta. Esto confirma que Willax es una máquina millonaria de desinformación similar a los diarios chicha fujimoristas. Doy por cerrado el tema. pic.twitter.com/nvBUwKKIn8 — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) March 18, 2021

Beto Ortiz responde

El conductor de televisión contestó a Julio Guzmán y recordó cuando el candidato presidencial no aceptaba las entrevistas a las que se le invitaba la producción de su programa y que ahora tendrá que esperar su turno porque hay otros contendientes delante de él.

“Señor Guzmán usted se ha pasado toda la campaña ninguneándonos, diciendo que este canal no lo ve nadie, hablando pestes de nosotros y, además, desatendiendo las infinitas invitaciones que le hemos hecho en este programa. Ahora que le provoca venir ahorita, va a tener que esperar porque antes que usted están los candidatos que van primero en las encuestas . Entonces, tendrá que venir Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, Lescano, Forsyth y después viene usted. Estaremos encantando de conocerlo”, fue la respuesta de Ortiz.

