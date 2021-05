La telenovela turca “Kadin” (”Mujer” en español) cuenta la historia de Bahar Çeşmeli, una joven madre que pierde a su esposo en un dramático accidente y que debe buscar la forma de sobrevivir en un mundo hostil para una viuda.

La telenovela es una adaptación del drama japonés “Woman” y ha sido emitida en más de 20 países. Sin embargo, en España sufrió una modificación que llamó la atención de los seguidores de la telenovela.

Y es que los hijos de Bahar sufrieron repentinamente un cambio de su voz en su doblaje para España. El cambio fue más notorio en la voz de Nissan, quien se ha ganado los corazones de todos los espectadores.

El doblaje en español de Nissan cambió sin previo aviso en el capítulo que se emitió el pasado 8 de marzo y muchas personas preguntaron en redes sociales a qué se debía este cambio.

“La actriz que habitualmente dobla en español el papel de Nissan en ‘Mujer’ está de baja de larga duración y por eso, de momento, la voz de este personaje es diferente”, explicó Antena 3 en su cuenta de Twitter.

Vale indicar que la encargada de hacer la voz de Nissan era María Blanco, una figura bastante conocida en España, ya que también hizo el doblaje a Emilia Clarke como Daenerys Targaryen en “Game of Thrones”.

¿De qué trata la telenovela “Kadin”?

Bahar es una madre soltera que cuida sola a sus dos hijos Nissan y Doruk, luego de que su esposo Sarp fallece en un trágico accidente. Ella trabaja muy duro para ganarse la vida, pero no importa cuánto lo intente, su situación financiera no mejora. Incluso la echan de la casa por no poder aumentar su renta mensual.

Debido a los problemas económicos que atraviesa, Bahar y sus hijos se mudan al barrio de Tarlabaşı, donde con el tiempo se va enamorando de un hombre que le ayuda a todo, Arif, el hijo de su casero.

