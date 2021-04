Para millones de personas en el mundo, recuperarse del covid-19 significa una nueva oportunidad de vida, un cambio, un nuevo inicio. Y es que tras una larga lucha contra el virus, no vale nada menos que celebrar permanecer con los seres queridos. No obstante, el caso de Verena García, una joven mujer española no corresponde a ese supuesto.

Con tan solo 16 años, Verena vive una pesadilla cada vez que se encuentra despierta: no para de toser cada dos segundos y se le es complicado hablar, comunicarse con sus padres o amigos, también con la prensa. Un reportero de la cadena Atlas la entrevistó y ella no dudó en brindar su testimonio.

“Mi día a día ha cambiado prácticamente. La gente te mira, se aparta, te señala cuchichea”, señala con la fuerza que la sostiene a diario, pese a que es notorio su malestar frente a cámaras.

En toda actividad, ya sea para hacer tareas, encargos o simplemente leer, la tos no se detiene, la ataca como un enemigo voraz. Su caso es especial, por ello cuenta con un equipo médico que analiza su caso. La hipótesis que manejan es que se trataría de un problema neurológico.

“Durante el COVID, ella tosía muchísimo y eso podría hacer que su cerebro haya quedado esa orden y cuando ella está despierta tose. Cuando ella duerme deja de toser”, señala uno de los galenos que la atiende.

Fue hace seis meses que Verena contraje el COVID-19. Desde entonces no ha logrado parar de toser. Su madre no logra entender la situación. Detrás de su rostro relajado se encuentra una persona preocupada al no saber el futuro que le espera a su hija.

“Aunque ella trata de llevarlo lo mejor posible, de no quejarse mucho, pero lo llevas mal. No estamos preparados para ver a nuestros hijos sufrir”, contó.

Por lo pronto, Verena continuará siendo analizada por los médicos a fin de determinar si más allá de los efectos secundarios del COVID-19, un trastorno neurológico es la causante de la tos incesante de la joven.