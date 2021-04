La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, envió un saludo a su hermano menor Kenji Fujimori, quien apareció en una publicación en sus redes sociales acompañado de su madre, Susana Higuchi, en respaldo a su postulación.

En un video publicado en sus redes sociales, la lideresa del fujimorismo se dirigió a su hermano como “Kenjini” y dijo que ese mensaje alegraba no solo a su progenitora, sino también a su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

“Hola Kenjini, he recibido tu mensaje a través de las redes sociales. Me alegra que hayas estado con mami, ya me imagino la felicidad tan inmensa que ella debe sentir, igualito mi papá, el hecho de que me estés apoyando en esta campaña”, expresó.

“Es una campaña sobre todo acerca del Perú y del futuro que queremos elegir. Estoy segura que ahora nos veremos a mi regreso. Un abrazo cariñoso a mi mamá”, añadió Fujimori Higuchi.

Cabe indicar que desde el último sábado, Kenji Fujimori ha manifestado en reiteradas oportunidades este respaldo a su hermana Keiko Fujimori, quien disputará la segunda vuelta con el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo.

“Quiero mandarte muchos saludos, sé que estás en Ucayali trabajando durísimo, hay que darle con todo: alma, corazón y vida. Estamos aquí, con mami y vamos a sentarnos para almorzar. Ya coordinamos, tú tranquila, trabaja durísimo”, indicó en un video publicado en Twitter.

En tanto, Susana Higuchi también se manifestó en la grabación e instó a la unión del país. “Sí, a unirnos por el Perú, con eso vas a ver”, dijo.

Esta es la tercera publicación que realiza Kenji Fujimori en sus redes sociales desde el último sábado, brindándole “fuerza” a la candidata presidencial en el marco de la segunda vuelta electoral.

“Con el apoyo de tu familia y el Perú unido, lograremos vencer al COVID-19 y al comunismo. Fuerza Keiko. No al COVID, no al comunismo”, manifestó.