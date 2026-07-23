La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que invitará a los integrantes de la banda surcoreana BTS a visitar Palacio de Gobierno durante su estadía en el Perú, con motivo de los tres conciertos que ofrecerán en Lima en octubre próximo.

El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo en sus redes sociales , donde explicó que el encuentro protocolar estaría inspirado en el recibimiento que el grupo recibió en el Palacio Nacional de México por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, indicó que su equipo de gobierno estará atento a la llegada de los artistas para coordinar la invitación.

Keiko Fujimori señaló que busca brindar un momento especial a las seguidoras peruanas de la agrupación. “Me han hecho prometer que cuando ellos lleguen, los tengo que recibir en Palacio como hicieron en México. Me acuerdo de mi promesa”, comentó durante la transmisión en TikTok.

BTS se presentará por primera vez en el Perú con tres conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las entradas para las tres fechas ya se encuentran agotadas, lo que evidencia la gran expectativa generada entre los seguidores del grupo.

La gira mundial Arirang marca el regreso de BTS a los escenarios tras culminar el servicio militar obligatorio de todos sus integrantes . El tour incluye presentaciones en Asia, Norteamérica, Europa y Latinoamérica, siendo Lima una de las ciudades elegidas para albergar tres conciertos consecutivos, lo que refleja la alta demanda y la importancia del mercado peruano para el fenómeno global del k-pop.

Además, consolidó una comunidad de seguidores conocida como ARMY.

Una de las bandas más influyentes

BTS es una agrupación surcoreana formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, considerada una de las bandas más influyentes del mundo.

Desde su debut en 2013, el grupo ha alcanzado récords de ventas y reproducciones, liderado listas internacionales como el Billboard Hot 100 y obtenido numerosos reconocimientos por éxitos como “Dynamite”, “Butter”, “Boy With Luv”, “Permission to Dance” y “Fake Love”.