Keiko Fujimori dio una entrevista en el programa de Beto Ortiz, donde rompió su silencio sobre su exesposo, Mark Vito, quien ahora trabaja como TikToker.

La hija de Alberto Fujimori aseguró que, cuando decidió separarse del estadounidense, acordaron mantener una relación amistosa por el bien de sus hijas.

“Ahora que ya figura divorciada en mi DNI también tomé la decisión, por ser hija de personas divorciadas, de no hacer ningún comentario respecto de él, sobre todo por mis hijas. Ellas no merecen que yo comente ni me incumbe tampoco lo que él haga con su vida”, explicó la ex candidata presidencial.

Keiko Fujimori también mencionó que no sigue a Mark Vito en TikTok, aunque le desea éxito en su carrera y en su vida personal. “No lo sigo en TikTok, prefiero no seguirlo, lo veo contento nada más, le deseo mucha suerte”, añadió.

Finalmente, la hija de Alberto Fujimori señaló que siempre aconseja a su exesposo y ambos tienen claro que su prioridad son sus dos hijas.

“Sí lo aconsejo, siempre le doy mi opinión. Siempre le digo, mi límite y tú límite son nuestras hijas, esa conversación se queda en estricto privado de nuestra casa y él sabe lo que mis hijas piensan”, concluyó Keiko.