Keiko Fujimori decidió revelar esta noche, el deseo de su padre Alberto Fujimori. “Quisiera regresar a la arena política”, aseguró.

En una entrevista en Willax, la lideresa del partido Fuerza Popular indicó que conversó con el exmandatario sobre el tema de su candidatura presidencial. “A mí me gustaría que él fuera el candidato presidencial”, afirmó.

“Cuando mi padre sale, finalmente, en libertad, sigue en un proceso de recuperar su salud. Lo veo que fue al Jockey Plaza, estaba haciendo trámites. Me dijo voy a ir a la oficina de Claro porque necesito un chip a mi nombre. Empecé a ver las imágenes y le dije directamente: “Papá, me preocupa, es un gesto político. Nadie te va a creer que has ido a comprar un chip, Quiero que seas consciente de los riesgos que esto implica”, sostuvo.

Tras dicha charla, Keiko indicó: “Lo noté tan contento de recibir tantas muestras de cariño después de haber estado 16 años privado de su libertad”.

“Le dije ‘quiero saber qué cosa quieres porque eso significan riesgos, legales, implicancias políticas, tu salud todavía está muy frágil’”, añadió.

Comentó que el exmandatario le dijo: “Soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política”.

“Yo miraba el brillo y decía ‘sí, pues. Él va a hacer política hasta el último día de su vida”, señaló.

Fujimori Higuchi comentó que en caso la ley permita integrar una fórmula presidencial junto a su padre, prefiere apoyar su candidatura.

“La ley lo permite (que integre una plancha presidencial junto a mi padre), pero yo no me inclino por una fórmula de esa naturaleza”, refirió. “Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial”, agregó.

Después, Keiko decidió hablar de la salud de su padre: “Mi padre tiene varias pruebas en el camino y la más importante, sin duda, es su salud. Él está recién operado de la cadera. Se cayó de la cama durmiendo. Se levantó, fue al baño y horas después se dio cuenta de que tenía mucho dolor y empezó a llamarnos”, remarcó.

En cuanto a la reparación civil, la excandidata presidencial manifestó que no cuenta con los 57 millones de soles, por lo que espera llegar a un acuerdo con la Procuraduría para que le descuenten un porcentaje de la pensión que recibe para abonar dicho monto.

