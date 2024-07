El gobernador regional, René Chávez, anunció que Loreto no participará en las actividades de confraternidad con Colombia. Ello luego de que un funcionario de la Cancillería de Colombia, Diego Cadena Montenegro, indicó que la isla Santa Rosa no pertenece a Perú y que viene siendo ocupada irregularmente.

Tras subrayar que Santa Rosa “es y seguirá siendo territorio peruano”, el gobernador de Loreto, René Chávez, precisó que se comunicó con autoridades de Leticia (Colombia) y le indicaron que viajarían a la capital con la finalidad de reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro.

“ Nos hemos comunicado con las autoridades de Leticia a razón del pronunciamiento que hemos hecho tanto el alcalde de Maynas como el Gobierno Regional de Loreto, de no participar en la Mesa Binacional y tampoco en la de Confraternidad”, sostuvo la autoridad regional.

“Ellos están viajando hoy a Bogotá para exigir a su cancillería para que se pronuncie pidiendo las disculpas del caso, tanto al alcalde, al gobierno peruano y al gobierno loretano”, aseguró René Chávez.

Pide a Dina Boluarte

El gobernador regional, René Chávez, solicitó al gobierno de Dina Boluarte concretar la distritalización de Santa Rosar e instalación de un módulo de atención comunitaria.

“Le decimos a la presidenta Dina Boluarte y al premier (Gustavo) Adrianzén cumpla con la instalación de un módulo de atención comunitaria para que haya presencia del Estado Nacional y que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe, de una vez, la distritalización de Santa Rosa”, enfatizó.

Alcalde de Maynas

En tanto, Vladimir Chong, alcalde del distrito de Maynas, señaló que las citadas actividades se han suspendido hasta que se den las disculpas del caso por parte de las autoridades de Colombia.

“Hemos decidido suspender todas las actividades programadas para la siguiente semana tanto la Binacional, como la Confraternidad hasta que el Gobierno colombiano no se rectifique tras lo generado por un diplomático la cancillería colombiana”, incidió al referir que la “Confraternidad” se realiza en la triple frontera desde hace 37 años.

“Es una actividad de hermandad que realizamos los tres hermanos países de Brasil, Colombia y Perú que nos juntamos en Leticia para compartir deporte, alegría, gastronomía, cultura, educación llevamos todo contingente de más de 250 personas en colaboración con el Gobierno Regional para poder llevar la peruanidad a ese territorio”, indicó.

Más temprano, el exvicecanciller Hugo de Zela subrayó que ambas naciones no tienen problemas de límites, pero subrayó que el centro poblado de Santa Rosa, perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, está descuidada y es necesario darle más atención con la finalidad de ayudar a los peruanos que viven ahí para que tengan un mejor nivel de vida.

Alcalde de centro poblado

El alcalde de la isla peruana Santa Rosa, Iván Yovera, denunció que desde hace varios años, Colombia tiene una “pretensión expansionista” respecto a este territorio ubicado en la región Loreto; y aseguró que tiene pruebas de ello e incluso ha presentado un informe a la Cancillería.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, dijo a RPP el burgomaestre de Santa Rosa, isla descuidada por el Estado peruano, en cuanto a servicios primordiales a la población.

