Luego que un funcionario de la Cancillería de Colombia, Diego Cadena Montenegro, refirió que la isla Santa Rosa (región Loreto) no pertenece a Perú y que viene siendo ocupada irregularmente; el exvicecanciller Hugo de Zela subrayó que ambas naciones no tienen problemas de límites.

Recordó que en 1922 se suscribió un tratado de límites entre Perú y Colombia el cual fue aprobado con todas las formalidades del caso. Además, precisó que en 1930 se formó una Comisión Mixta Demarcadora con funcionarios de ambos países, la que trabajó en asignar a cada país las islas que había en esa zona de frontera.

“Se convino que todas las islas estaban al oeste del río Amazonas son peruanas y cuando se terminó los trabajos de la comisión mixta demarcadora se firmó un acta que reafirmó eso”, sostuvo Hugo de Zela indicar que dicho tratado es de carácter perpetuo.

El exvicecanciller precisó que una de las islas que asignadas a Perú fue llamada Chinería. “Alrededor de 1950, empezó a tener alteraciones en el sentido de que se formó un canal y ese canal separó un pedazo de esa isla y ese pedazo separado es lo que se conoce hoy en día como la isla Santa Rosa”. Sin embargo, en el 2000 se volvió a unir a la isla Chinería y se ubica al oeste del río Amazonas.

Descuido y desidia

No obstante, Hugo de Zela subrayó que el centro poblado de Santa Rosa, perteneciente a la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto, está descuidada y es necesario darle más atención con la finalidad de ayudar a los peruanos que viven ahí para que tengan un mejor nivel de vida.

A decir del exvicecanciller no es conveniente seguir comentando sobre un tema que “pone en duda nuestra frontera con Colombia, porque está claro que no se tiene un problema de límites con el país vecino”.

“Si hay algo que comentar, eso debería tratarse por las cancillerías, por la relación normal que hay entre las cancillerías y no debería estar y siendo objeto de discusión pública porque eso genera la impresión de que tenemos un problema cuando en realidad, no lo tenemos”, aseveró.

La isla Santa Rosa es una comunidad peruana, que se ubica en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

Alcalde de centro poblado

El alcalde de la isla peruana Santa Rosa, Iván Yovera, denunció que desde hace varios años, Colombia tiene una “pretensión expansionista” respecto a este territorio ubicado en la región Loreto; y aseguró que tiene pruebas de ello e incluso ha presentado un informe a la Cancillería.

“Nosotros venimos denunciando este tema hace varios años, no es de ahora esta pretensión expansionista de Colombia (…) Tomé varias fotos e hice también la denuncia públicamente, pero no tuvimos una respuesta porque nos tomaron como algo que no tenía relevancia”, dijo a RPP el burgomaestre de Santa Rosa, isla descuidada por el Estado peruano, en cuanto a servicios primordiales a la población.

El alcalde del citado centro poblado, Iván Yovera, solicita priorizar la creación del distrito de Santa Rosa con la finalidad de puedan realizar sus propios expedientes y plantear soluciones a la problemática de la isla que por años solo recibe desidia de los gobiernos de turno, en cuanto a las necesidades de la población.

Señaló que tras el incidente con el funcionario de Colombia realizó un informe, el cual fue remitido a la Cancillería.

