La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, tuvo una aparatosa caída en el hemiciclo durante una sesión de la Comisión Permanente.

Las imágenes de la prensa mostraron a la parlamentaria caminando hacia su escaño mientras revisaba su celular. No se dio cuenta de unos escalones y cayó al suelo.

“Uno está con el celular y se distrae, es parte de la vida cotidiana. Somos terrenales, nos accidentamos. Ha sido un descuido, debo asumir la responsabilidad. [Está] todo bien”, expresó Portalatino a la prensa.

Kelly Portalatino sobre audios de Vladimir Cerrón: Yo me siento halagada que tenga algunos sentimientos

Tras la difusión de mensajes de voz que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, habría enviado en presunto estado de ebriedad a la legisladora Kelly Portalatino, quien se pronunció y mencionó que “se siente halagada que tenga algunos sentimientos”, haciendo referencia al líder de Perú Libre.

Los audios protagonizados aparentemente por Vladimir Cerrón y otra persona que se identifica como “el viceministro de Hidrocarburos”, fueron difundidos por el canal en YouTube ‘Búnker’ y serían del 2022. En los audios interviene, quien sería Rafael Reyes y menciona “Aló, Kelly, tú sabes que yo siempre te he considerado y querido mucho. Espero que nunca más me pongas una censura. Estoy acá con el número uno”.

Seguidamente, Cerrón habla: “Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso. Por eso debemos ser la vanguardia, amor”.

En otro mensaje el viceministro continúa: “Kelly, me gusta tu carácter, tu forma de ser. No sé por qué me he enamorado de ti”. Posteriormente, Cerrón agrega: “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”.

Respuesta de Kellu Portalatino