Una persona que realizaba trabajos, en una vivienda del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, sufrió lesiones en el cuerpo tras caerle una pared.

Grave accidente

Leopoldo C.P. lleva años en el rubro de la construcción civil, pero un repentino accidente laboral lo mantiene alejado de la actividad con la que conseguía el ingreso económico para sostener a su familia.

El obrero no pudo salir a tiempo del repentino desprendimiento de un muro. Las personas que se encontraban con él consiguieron socorrerlo y pidieron apoyo del personal de serenazgo.

Leopoldo recibió los primeros auxilios y para no complicar sus lesiones fue conducido en camilla a urgencia del hospital San José. El médico de turno evalúa si el paciente presenta fractura o algún otro daño interno ya que sufrió un fuerte golpe.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO