‘La Uchulú’ se ha vuelto uno de los personajes más queridos en la TV peruana debido a su participación en El Reventonazo de la Chola y también por llegar a ocupar el tercer puesto en El Artista del Año. Además, ella crea contenido en sus redes sociales junto a sus amigos.

En sus videos de YouTube, Facebook y TikTok, a La Uchulú la acompañan personajes que se han ganado el cariño de los usuarios como El Shamuco (que también lo vemos en El Reventonazo de la Chola y en otros programas de la TV peruana} y su mejor amiga La Tacacha, quien tiene una historia de superación que está dando una gran lección de vida.

LA TACACHA Y SU TRISTE HISTORIA EN LAS REDES SOCIALES

El popular personaje en redes sociales contó para diario Correo que sus inicios en el mundo digital no fueron bien recibidos por los usuarios, ya que confesó haber sufrido acoso cibernético.

“Empecé a sentir rechazo desde un principio. Sufrí de bullying cibernético, acoso cibernético. Y, hasta el día de hoy, me empiezan a comparar con La Uchulú, solo porque yo soy gordita y ella flaquita y que no tengo talento. Hay muchos haters que no le gusta mi contenido”, comentó la tiktokera

Luego continuó con: “la Tacacha era un nombre ficticio cuando comenzó La Uchulú, ella lo creó. Yo solo entré para grabar un video, pero me quedé porque el público ya me empezó a bautizar con este nombre y también para dar a conocer el plato típico regional de la selva, así que le di vida propia”.

¿CÓMO NACIÓ ESTE PERSONAJE?

La tiktokera nos cuenta que ella y La Uchulú eran amigas desde hace muchos años, por lo que la participante de El Artista del Año la llamó para grabar un video para sus divertidas historias.

“Yo con La Uchulú ya teníamos una amistad, pero debido a la pandemia nos alejamos un tiempo y de la nada me escribió y me dijo que si la podía ayudar en un video y accedí en apoyarla”, comentó

“En realidad no me esperaba tanta acogida, porque mi personaje era un tercero y que salió a la luz casi al último (...) a veces es algo estresante por el trabajo y por las críticas, pero todo tranquilo”, expresó

¿EXISTE RIVALIDADES CON LA UCHULÚ Y EL SHAMUCO?

Para la Tacacha, el estar mostrando su talento en TV de señal abierta, le da una oportunidad de poder cumplir sus sueños. Además, negó tener una rivalidad con los otros dos populares personajes de la selva peruana.

“Rivalidad entre nosotros (El Shamuco y La Uhuclú) no hay, ya que cada uno está en sus proyectos y solo queda disfrutarlo. Estoy muy agradecida”.