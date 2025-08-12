La Vaca Lola, el querido personaje que ha conquistado a niños en toda América Latina, debutará en Lima con un espectáculo oficial el domingo 2 de noviembre en el Teatro del Colegio San Agustín, en San Isidro. La preventa de entradas se realizará desde este jueves hasta el 14 de agosto a través de joinnus.com, con un 15% de descuento para compras con tarjetas BBVA.

El show, producido por Toycantando e IDOS, ofrecerá un montaje lleno de música, humor y efectos visuales, con un mensaje orientado al cuidado del medio ambiente y el respeto por los animales. En un escenario transformado en un “mundo en las nubes”, La Vaca Lola y sus amigos interpretarán coreografías y canciones populares entre los más pequeños.

La propuesta busca fomentar valores y estimular la imaginación de los niños, en un entorno seguro y familiar. La puesta en escena contará con escenografía de alto impacto, vestuarios coloridos, iluminación teatral y efectos especiales. Está recomendada para niños desde los 2 años, y los menores de 18 deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Este evento promete una experiencia inolvidable para grandes y chicos, combinando entretenimiento, arte y aprendizaje en una sola presentación.