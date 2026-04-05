LADIEZ, la fiesta temática nacida en Argentina y centrada en la cultura futbolera y musical de ese país, regresará a Lima el jueves 24 de abril de 2026. La cita ha sido anunciada para las 9:00 p.m. en AFORO Barranco, ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 264, en el distrito de Barranco. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.

De acuerdo con la información difundida por la organización y replicada en publicaciones promocionales, la fecha en Perú forma parte de la gira internacional 2026 de LADIEZ, que ya pasó por ciudades como Nápoles y Atenas y contempla nuevas paradas en destinos de Europa, Asia y América.

Una propuesta que mezcla cancha, música y cultura popular

La propuesta de LADIEZ se presenta como un punto de encuentro entre la experiencia simbólica del fútbol y la fiesta nocturna. Su concepto gira alrededor de códigos compartidos por el público futbolero, con una ambientación que busca remitir a la previa de un partido y al imaginario de estadio.

Según la difusión del evento, la puesta en escena incorpora visuales de momentos icónicos del fútbol argentino, banderas, confeti y otros elementos asociados a la cultura de tribuna. La intención, según la descripción promocional, es trasladar esa atmósfera al espacio de baile y encuentro social.

Recorrido musical y homenaje a Maradona

En el plano musical, LADIEZ plantea un repertorio atravesado por géneros ligados a la cultura popular argentina. La selección incluye rock, cumbia, cuarteto, pop, folklore, canciones de cancha y sonidos de la escena urbana, en una mezcla que conecta distintas generaciones y referencias.

La edición programada en Lima también incluirá un homenaje a los 40 años del gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, una referencia que, según la organización, estará presente en la ambientación y en espacios interactivos para el público.

Lima se mantiene en la ruta internacional de 2026

La organización promociona que la gira seguirá por ciudades como El Cairo, Moscú, Estambul, Nueva York, Tokio y Barcelona. En ese circuito, Lima vuelve a figurar como una de las escalas del proyecto durante 2026.

Con esta nueva fecha, Barranco volverá a recibir una propuesta orientada a un público que cruza referencias del fútbol, la música popular y la cultura argentina en una misma experiencia nocturna.