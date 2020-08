El comerciante Edwin García, quien sufrió y lloró de manera desconsolada luego que las personas saquearon los productos cuando su camión se accidentó; ahora recibió una hermosa sorpresa por personas solidarias que no quisieron quedarse con las manos cruzadas tras ver el sufrimiento del hombre.

Cabe recordar que días atrás el camión cargado de mercadería sufrió un accidente y tras volcar quedó recostado en la vía Cartagena - Barranquilla, en Colombia.

Edwin relató que al ver como gran cantidad de personas se acercaron hasta el lugar del accidente, creyó que lo auxiliarían, pero fue todo lo contrario, pues cargaron con todas las cajas de pescado y otros productos. Y no solo lo dejaron sin nada, sino que destrozaron su unidad.

“Por favor, no me quiten lo que tengo”, suplicó Edwin según se observa en el video. A pesar de los ruegos, las personas continuaron apoderándose de su mercadería y destrozaban su camión. Y es que al comienzo había sentido algo de alivio al pensar que se habían acercado para auxiliarlo.

Posteriormente, declaró que por su mente pensó lo peor. “Gracias a Dios no me pasó nada, ante todo la salud. Nunca pensé que la gente nos iba a dañar el carro así. Pensé hasta que me iban a ayudar, pero llegaron con unos machetes y me dañaron el carro”, dijo.

El terrible accionar de las personas en medio de una emergencia que sufrió el comerciante tras el accidente, conmovió a una empresa reparadora de vehículos, que decidió componer el camión de Edwin y le armó una sorpresa.

El furgón fue reparado en los talleres de Collisión Truck, según una publicación en Twitter, que muestra el video de un emocionado Edwin al ver su vehículo totalmente operativo, pues es su herramienta de trabajo y sostén de su familia, mucho más ahora en momento en que se vive una pandemia por el coronavirus.

“Me arrebataron el sustento de mis hijas y mi único capital. Lo que menos pensé era que me iban a saquear el carro y lo iban a dejar de esa manera”, indico al recordar el hecho. Incluso, el comandante de la Policía de Cartagena, Henry Sanabria, anunció la captura de 12 personas que participaron en el saqueo.

Finalmente, Edwin García volvió a llorar, pero esta vez de alegría al ver su unidad reparada.

Mira el video:

La alegría de Edwin García, el conductor al que le destrozaron su camión cuando se accidentó en la vía Cartagena.- Barranquilla, con una carga de pescado que fue robada. El furgón, quedó como nuevo en talleres de Collisión Truck en Soledad, Atlántico. 👏👏 pic.twitter.com/LFHtql0Ilc — El costeño (@DandeElcoste) July 29, 2020





