Un 15 de enero, pero de hace 50 años, vio la luz el primer disco de Almendra, banda de culto del rock argentino, integrada por Luis Alberto Spinetta (voz y guitarra), Emilio del Guercio (bajo y voz), Edelmiro Molinari (guitarra y voz) y Rodolfo García (batería).

El álbum homónimo, compuesto por nueve temas, se convertiría con el paso de los años en uno de los discos icónicos del rock en español.

La ópera prima de Almendra tuvo un alto impacto cuando fue lanzado e influenció a lo que más adelante se conocería en la Argentina como Rock Nacional.

Foto: Todocolección

Esto debido a que cada una de sus canciones: “Muchacha ojos de papel”, “Plegaria para un niño dormido”, “Ana no duerme”, “Fermín”, “Laura va”, “Figuración”, “Color humano”, “A estos hombres tristes” y “Que el viento borró tus manos”, estaban envueltos en un sonido que reflejaban una gran variedad de raíces musicales y en sus letras una complejidad poética.

La historia cuenta que el LP debía salir a fines de 1969, pero debido a la demora en encontrar el dibujo original de la portada (la empresa discográfica la perdió intencionalmente), el lanzamiento recién se produjo el 15 de enero de 1970 debido a que Luis Alberto Spinetta tuvo que volver a dibujarla, exigiendo que la tapa se realice según sus instrucciones.

Foto: Todocolección

La portada del disco, hasta hoy, está muy presente en el imaginario de los amantes del rock argentino: una caricatura de un hombre llorando, vestido con una camiseta rosada que dice ‘Almendra’ y con un gorro a rayas, que tiene a su vez, una flecha de juguete pegada. Cada símbolo de la ilustración, además, estaba relacionado con cada uno de los temas.

“Yo había hecho un original súper laburado dibujo. Los tipos de la grabadora nos empezaron a bicicletear, que no sabían dónde estaba. Nosotros no íbamos a permitir que el disco saliera sin eso. Yo tenía el dibujo bien claro en la cabeza y me fui a casa y lo hice de nuevo. No queríamos dejar las cosas en manos de tipos mediocres de la empresa que hacen tapas de discos como chorizos”, le contaría alguna vez el recordado ‘Flaco’ a la revista Canta Rock.

Foto: Todocolección

Video: Youtube Canal Encuentro