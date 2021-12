A poco más de 2 semanas para el estreno de “Matrix The Resurrections”, tercera secuela de la saga, Warner Bros presentó un nuevo tráiler marcado por los recuerdos de Neo (Keanu Reeves), los que pondrán a prueba una vez más la percepción de la realidad.

Este nuevo adelanto todavía no resuelve la trama en general, pero si ratifica que en esta película tanto Neo (Keanu Reeves) como Trinity (Carrie-Anne Moss) empiezan a recuperar sus recuerdos, por lo que emprenden una nueva aventura llena de desafíos.

Asimismo, el adelanto también presenta más detalles del papel de antagonista del personaje de Jonathan Groff, el cual en la descripción del tráiler es presentado como “un socio de Thomas Anderson, un tipo corporativo, hábil y confiado con un encanto despreocupado, una sonrisa cautivadora y un ojo puesto en el resultado final: todo lo que el Sr. Anderson no es”.

¿Cuándo estrena “The Matrix Resurrections”?

La fecha de estreno de “The Matrix Resurrections” es el próximo 22 de diciembre en todas las salas de cine del país.

¿Qué actores forman parte del reparto de “The Matrix Resurrections”?

Dirigida por Lana Wachowski, una de las creadoras originales de la franquicia junto a su hermana Lilly Wachowski, “The Matrix Resurrections” no solo trae de regreso a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, sino que también incluye nuevos rostros como Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”), Jessica Henwick (“Game of Thrones”), Jonathan Groff (“Hamilton”), Neil Patrick Harris (“How I Met Your Mother”); etc.

