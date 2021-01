Tras ser acusada de infidelidad, la influencer ecuatoriana Mayra Arizaga, más conocida como Mayita, rompió su silencio mediante su cuenta secundaria de Instagram (al oficial está inhabilitada) para aclarar la polémica que la involucra en una presunta traición a Anthony Swag.

“Cuando pasó el video que se filtró, muchos de ustedes me tildaron de mala mujer, de mal agradecida, de infiel, de todo me dijeron, pero lo que no sabían era de que hace un mes mi relación se había terminado porque habíamos tenido muchos problemas y decidimos cada uno tomar su tiempo, tener su espacio. Por eso se dieron cuenta que yo pasé fin de año en Estados Unidos, Anthony lo pasó acá”, empezó la joven.

Tal como lo reveló, Arizaga se encuentra soltera y afirmó que publicó una foto en Navidad junto a su expareja para cumplir con sus seguidores en redes sociales, que juntos tienen más de 10 millones.

¿Se besó con joven?

Mayra Arizaga negó de manera rotunda que se haya besado con uno de los invitados en una reunión que tuvo en Estados Unidos. Aclaró que solo arrimó su cabeza en el hombro de su amigo porque se encontraba cansada.

“No fue un beso y créanme que lo que hice fue arrimar mi cabeza aquí (en el hombro), mi amigo lo que hizo fue ponerme la mano (en la cara) y me quedé así (recostada). Estaba pasada un poco de tragos, tenía sueño porque era un poco tarde. Además, no saben del tipo de personas que estuvieron ahí, por eso estoy tranquila”, manifestó.

“Si en algún momento hubiera querido dar un beso, creo que estaba en todo mi derecho, primero porque no tenía una relación con nadie, segundo porque si quiero hacer mi vida, tengo todo el derecho, así como Anthony cuando terminamos hace algún tiempo atrás intentó rehacer su vida con otra persona, pues estaba en todo su derecho. No lo he hecho y no lo voy a hacer porque hay un respeto, un cariño y por ahora no lo haría. Primero tengo que ver qué sucede con mi relación, qué va a pasar”, agregó quebrándose la influencer.

Con esta aclaración, Arizaga busca marcar punto final a los insultos que viene recibiendo en redes sociales por parte de usuarios que interpretaron a su gusto el video que se difundió.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Minsa advierte que no cumplir cuarentena al llegar al país es un delito penal