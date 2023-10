En la búsqueda constante por promover el bienestar y los derechos de los animales, se hace evidente que la lucha está lejos de llegar a su fin. Sin embargo, a medida que la conciencia animal se arraiga en la sociedad, cada vez son las personas que se unen a la causa para acabar con la crueldad y el abandono.

Isabel Barcazal Ruíz, docente de profesión, se mudó junto a su pareja al distrito de Huamancaca Chico en la provincia de Chucapa en el departamento de Huancayo. Sin embargo, con el tiempo, Isabel se percató de que en la zona había un preocupante problema de abandono y maltrato hacia las mascotas, especialmente a los gatos. Conmovida por la difícil situación de estos animales, decidió fundar ‘Michi House Huancayo’, un refugio dedicado al cuidado, protección y bienestar de los gatos abandonados.

¿Cómo surgió la idea de crear ‘Michi House Huancayo’?

Como toda causa que busca ayudar, Michi House nació luego de presenciar una ese indignante y desalmada, Isabel junto a su pareja encontraron una escena desgarradora que los conmovió y motivo a hacer un cambio. “ Encontramos en una bolsa de basura 13 bebés recién nacidos, gatitos, ese día es dónde dijimos hay que abrir un refugio porque acá los gatos no viven bien ”, contó la fundadora.

Curiosamente, Isabel narra que además de los 13 gatitos bebés, los dos primeros gatos refugiados en ‘Michi House’ ni siquiera serían de Huancayo. “Eran dos gatitos de Lima, uno llegó con problemas en los ojos y el otro junto a sus crías. Siempre nos traen gatos de Lima, no sabemos por qué (…) así surgió Michi House, vimos la necesidad, yo supongo que será en todo Huancayo pero al menos vimos la necesidad que hay en Huamancaca Chico ” agregó.

¿Cuál es la misión de Michi House?

El refugio funciona desde enero de este año y durante ese tiempo sus objetivos se han modificado de acuerdo a las limitaciones del refugio. “ Antes solamente era albergar a los ‘michitos’ que más los necesitaban, pero va llegando uno abandonado, nos lo dejan en la puerta y ya no hay espacio. Ahora lo que queremos es que todos los ‘michitos’ que están acá y los que vayan a llegar tengan un hogar amoroso ”, comenta Isabel.

En sentido, la joven enfatiza que todos los gatos se pueden adaptar a cualquiera entorno sin importar la edad por lo que merecen ser adoptados y cuidados con amor. “ Es mentira, que un michito grande no se acostumbra (…) tenemos gatos viejitos de 16 añitos que ya solamente necesitan calidad de vida y ellos han vivido en la calle, por lo que aquí los rehabilitamos para que puedan tener una familia amorosa ”, agregó

¿Cómo se financia el refugio?

Michi House es un refugio familiar, Isabel junto a la familia de su pareja cuidan a los gatos turnándose según sus horarios de trabajo. Además, cuenta que no reciben ayuda económica de ninguna ONG o entidad municipal, sino que han logrado recibir donaciones a través de redes sociales en las que tienen en total casi 2 millones de seguidores.

“ El financiamiento del albergue viene más por parte de su ‘michi emprendimiento’ (…) también por parte de las redes sociales (…) ya sea Youtube, Facebooks, Instagram, TikTok (…) llegamos (a casa) hacemos un video para fomentar la adopción o hacerlos ver los casos de los gatos enfermos o como está tal gatito, y la gente se solidariza ”, explica

“ También hacemos michi rifas, no tan seguido, pero ese dinero lo utilizamos para comprar croquetas, pagar tratamiento o ampliar el refugio (…) Personas del extranjero nos mandan donaciones o apadrinan gatitos y jóvenes de las universidades nos ayudan a limpiar el refugio ”, añadió.

¿En que consisten los ‘michi emprendimientos’?

“ Es como un emprendimiento cualquiera (…) ellos (los gatos) en los videos que hacen promocionan sus productos, nosotros vendemos peluches, collares, espejos, polos, gorros, llaveros con forma de gato ”

La mayor dificultad son las enfermedades

Isabel comenta que lo más difícil con lo que lidiar han sido las enfermedades de los gatos, pues según cuenta un día pueden estar bien y al día siguiente su salud de caer drásticamente lo que demanda la creación de nuevos espacios en Michi House.

“ Tenemos que abrir un área de cuarentena para cada gatito que venga, que esté ahí 40 días hasta que veamos que no tiene ninguna enfermedad, y ahí podemos pasarlo con los otros gatitos, porque basta que uno se enferme, así sea de gripe, se enferman todos y es complicado a tratar a 32 gatitos ”

Una generación con mayor consciencia animal

En su experiencia, la fundadora de ‘Michi House’ confiesa que se quedó sorprendida al ver que tantas personas se interesan por lo animales, y el apoyo que le dan a Michi House desinteresada mente.

“ Yo me alegro mucho de que seamos más las personas que decimos ‘estos gatitos’ también necesitan (…) han venido unos chicos que nos apoyan, y yo digo: “La juventud realmente se está interesando en esto, nos ayudan a limpiar, a darle medicinas a nuestros gatos enfermos y darle una medicina a un gato no es fácil ”, comenta.

¿Cuántos gatos han logrado dar en adopción?

Desde que se abrió el refugio, Isabel comenta que hasta el momento se han logrado dar en adopción a 26 gatitos. Sin embargo, la labor nunca termina porque los gatos siguen llegando, pero destaca que hay algunos felinos han sido adoptados por el extranjero e incluso la popular conductora de televisión Johana San Miguel adoptó a uno.

“Se va uno, regresan dos, se va uno, vienen tres y así va. Al menos yo también agradezco que a todas las personas a las que les hemos dado un gato en adopción han sido personas responsables (…) Se han llevado gatitos a Bolivia, Argentina, la señora Johana San Miguel adoptó un gato del refugio, ‘Kira San Miguel’ (…) gracias a ella han venido personas para adoptar y nos ha ayudado bastante con las adopciones”, relata Isabel Barcazal.

¿Qué medidas de control pide Michi House para realizar una adopción?

Michi House no exige una lista estricta de requisitos para concretar una adopción, lo único que piden es que el gatito que vayan a dar en adopción sea tratado con cariño, y que en caso el adoptante no puede cumplir eso, Isabel prefiere que les devuelvan a sus gatos.

“ Lo único que yo quiero es que le den amor, y lo que hacemos es que cada primero de mes los llamamos o les mandamos un mensaje por WhatsApp les pedimos una foto o video de como está el gatito y por lo menos hasta el momento ninguno de los adoptantes se ha negado a cumplir, no hemos tenido ningún problema ”

“Esterilicen a sus mascotas”

La fundadora del refugio hace un llamado importante a la reflexión para todas las personas que tienen una mascota o que quisieran adoptar a un animal. Isabel resalta la importancia de la esterilización y pide que los tabúes se rompan.

“ Nosotros como ‘Michi House’ queremos que no abandonen y esterilicen a sus gatitos, porque hemos encontrado primero a los 13 pequeños en una bolsa (…) la esterilización es un gasto que lo haces una vez en la vida , pero dejar que tu gatita siga dando a luz y tu sigas botando, abandonando a más gatos, no sabes el daño que haces. He visto a gatitas que mueren dando a luz”, explicó.

“ Es mentira que un gato adulto no se acostumbra, si un gato adulto no se acostumbrara, yo no tendría acá a 36 gatitos adultos conviviendo tranquilos entre todos ”, sentenció la representante de Michi House.

¿Cómo se puede ayudar a Michi House?

Para Isabel toda tipo de ayuda es valiosa por lo que reciben cualquier gesto de solidaridad con los brazos abiertos.

“ El refugio está abierto para todos, previa coordinación porque acá todos trabajan (...) El número de refugio está en todas las redes sociales, para nosotros todo tipo de ayuda es valiosa (...) las personas pueden venir y simplemente sentarte, porque los gatitos necesitan amor o traer 100 gramos de croquetas, todo suma ”, explica Isabel.

“ Todo tipo de ayuda en un albergue es valioso, colchones usados, camitas, juguetes usados (...) invito a todos los que quieran venir al refugio y se van a dar cuenta que todos nuestros gatitos son muy cariñosos ”, finalizó.