El mercado peruano de motocicletas premium recibe una nueva apuesta europea. Moto Morini, una marca italiana con cerca de 90 años de historia, llega al país de la mano de Moto Continental del Perú, empresa subsidiaria del Grupo SIMPA. un conglomerado argentino con operaciones en Argentina, Brasil, México y ahora en el país.

Junior Pacheco Bustamante, gerente comercial y de marketing de Moto Continental, conversó con Correo y explicó que la incorporación de Moto Morini responde a una demanda creciente en el segmento premium, donde la oferta de marcas no era suficiente.

“Faltaban jugadores o marcas como las cuales nosotros representamos para poder satisfacer esas necesidades”, sostuvo el ejecutivo.

¿Qué opciones ofrece la marca?

Moto Morini llega al Perú con cuatro modelos de cilindrada media-alta, entre 650 y 750 cc, cada uno diseñado para un perfil de uso distinto. La línea combina versatilidad, tecnología europea y un diseño que, según la marca, no sacrifica confort por rendimiento.

X-Cape 700 : Moto de aventura apta para ciudad y rutas largas, con prestaciones cercanas a las big bikes de 900 cc en adelante. Incorpora manubrios y asiento calefaccionados, frenos Brembo y sistema ABS Bosch.

: Moto de aventura apta para ciudad y rutas largas, con prestaciones cercanas a las de 900 cc en adelante. Incorpora manubrios y asiento calefaccionados, frenos Brembo y sistema ABS Bosch. Seiemmezzo SCR — Reinterpreta el espíritu scrambler con una mezcla de detalles clásicos y modernos. Está orientada a usuarios que buscan una moto con personalidad, apta para la ciudad y para escapadas de fin de semana.

— Reinterpreta el espíritu scrambler con una mezcla de detalles clásicos y modernos. Está orientada a usuarios que buscan una moto con personalidad, apta para la ciudad y para escapadas de fin de semana. Seiemmezzo STR — Se presenta como una naked moderna que equilibra deportividad, sofisticación y practicidad. Está diseñada para el uso diario y para disfrutar la conducción en distintos entornos.

— Se presenta como una naked moderna que equilibra deportividad, sofisticación y practicidad. Está diseñada para el uso diario y para disfrutar la conducción en distintos entornos. Calibro Bagger — Completa el portafolio con una propuesta enfocada en touring y recorridos de larga distancia. La marca la describe con diseño robusto, postura relajada y equipamiento orientado al confort sobre la ruta.

Un nicho pequeño con mucho por crecer

El mercado peruano de motos cerró 2025 con más de 425,000 unidades vendidas, según cifras de Motolatam. Sin embargo, dentro del segmento de cilindradas entre 350 y 750 cc, Pacheco indicó que el volumen se reduce a apenas 28,000 unidades, y los modelos que compiten directamente con la línea de Moto Morini no superan las 700 unidades al año.

Para el ejecutivo, esa estrechez del segmento representa una buena oportunidad para posicionarse. El crecimiento sostenido del mercado en los últimos cinco o seis años y a consecuencia de la pandemia ha llevado a muchos usuarios que iniciaron con motos de 125 o 150 cc a migrar hacia categorías de mayor cilindrada.

“Perú es un país muy particular, si bien cierto crecemos, pero crecemos en la base de la pirámide, es decir, categoría 125, 150. Sin embargo, estas categorías que vienen creciendo hace 5 o 6 años, también soportados un poco por el cambio de consumo por la pandemia, ha empujado que también la gente que empezó con estas categorías suban a 250, 350, 550, expandiéndose más el mercado”, planteó.

El concepto detrás del producto

El Grupo SIMPA ya opera en Perú con marcas como Royal Enfield, Vespa, Aprilia, y ahora Moto Morini completa ese portafolio premium. La propuesta no se reduce al producto en sí, también incluye repuestos, accesorios, postventa y red de servicios técnicos autorizados como parte del paquete.

Pacheco describió el posicionamiento de la marca como affordable premium, es decir, motos con atributos de alta gama a un precio competitivo dentro de su segmento.

“El componente de producto con mucha tecnología, affordable premium, más las prestaciones, accesorios y la posventa, creo que es un combo ideal para que la gente pueda tomar la decisión de compra”, indicó a Correo.

El público objetivo de Moto Morini en Perú se ubica entre los 30 y 55 años, generalmente personas que ya cuentan con una segunda o tercera motocicleta y buscan una experiencia diferente. No se trata de motos exclusivamente utilitarias o de trabajo, sino también de vehículos pensados para el disfrute y la exploración.

“Nuestras motocicletas pueden ser para el día a día sin ningún problema, pero es una motocicleta que te invita a salir de lo cotidiano”, precisó a este diario.

Su diseño europeo sigue siendo el eje de identidad que la marca quiere mantener y proyectar en el mercado local. La ergonomía, las líneas y el confort son los atributos que, según Pacheco, distinguen a Moto Morini frente a otras marcas del segmento de alta cilindrada.

“Tiene ese carácter italiano que cuida mucho las líneas, el diseño y el confort”, resumió el gerente comercial al hablar de lo que hace única a la marca dentro de una categoría cada vez más competitiva en el país.

Tras su ingreso al mercado peruano, la marca italiana se suma a la oferta premium disponible en el Perú y apunta a consolidar su presencia en un nicho aún reducido, pero con margen de crecimiento.