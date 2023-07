Las películas de Hollywood siguen acaparando la mirada de los peruanos. La cinta que está por estrenarse en Perú, Barbie, ha despertado la emoción de millones de personas, pues les ha hecho recordar su infancia. En TikTok y otras redes sociales se ha viralizado el video en el que una mototaxi ambientada en la muñeca fue captada transitando en plena calle.

Tal como se pude apreciar en el clip compartido por la usuaria @danniewitch, una joven que viajaba junto a un muchacho en su automóvil se percató de que delante de ellos había una mototaxi con los colores característicos de Barbie. Incluso, se puede ver que estaba el logo de la película.

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron al video viral. Algunos dejaron divertidos y graciosos mensajes, mientras que otros afirmaron que lo que hizo el conductor de la mototaxi es una estrategia de marketing infalible.

“Eso es marketing”, “Necesito ir en la Barbie mototaxi”, “Imagínate vivir en Europa y perderte de todo esto”, “El día que vaya a ver ‘Barbie’ no diré nada, pero habrá señales”, “Eso se está saliendo de control”, “Si no me vas a llevar en la motobarbie, no quiero nada”, fueron algunos comentarios dejados por los cibernautas.