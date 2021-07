El lunes pasado, la ambientalista Erica Hahn salió muy temprano de casa para ir a trabajar sin imaginar que iba a ser una víctima más de la delincuencia que azota la capital de Paraguay , Asunción.

En la víspera, un compañero de labores charló con ella y se comprometió a llevarla a la oficina en coche. Por ese motivo, Hahn decidió esperarlo en la vereda para así abordar rápidamente el carro.

Inesperadamente, un asaltante en motocicleta apareció en la calle donde estaba y le arrebató las cosas que llevaba. “De repente veo una moto que se detiene frente a mi casa y me pregunta por una calle (...) No sé si tenía un arma, fue todo muy rápido”, dijo a TN .

El forcejeo duró poco y el delincuente se marchó el lugar. Entre las cosas que le quitó a Hahn se encontraba una notebook donde guardaba numerosas fotografías de su hija Luli, quien murió de cáncer hace 5 años.

“La notebook que se llevó tiene varios años y no funcionaba bien, pero tiene un gran valor sentimental: tenía guardadas fotos que había sacado mi hija con una cámara y quiero recuperarla”, señaló la señora al medio argentino.

A través de Facebook , ella ofreció una recompensa a quien devuelva el equipo robado o de información para su paradero. “No puede ser que salgas a trabajar y te pasen estas cosas, pero es algo que ya es algo común. Es triste. Tuve la suerte que no fue tan violento y no me lastimaron”, añadió.

