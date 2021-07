La conductora de televisión Magaly Medina preguntó al productor musical Sergio George cuánto años le llevará a la cantante salsera Yahaira Plasencia para que sea una artistas de la categoría de la reconocida mundialmente Karol G.

“Es cuestión de experiencia, suerte. A Karol G le tomó años llegar a donde llegó. Estuve hablando con un muchacho, se llama El Alfa en República Dominicana, es muy pegado, le tomó 14 años y por fin ahora su música está ascendiendo. Toma tiempo, esto no se hace con una cancioncita”, respondió el arreglista musical en ‘Magaly TV: La Firme’.

De acuerdo al productor discográfico estadounidense, la exparticipante de ‘Esto Es Guerra’ hasta ahora ha sido rentable y consideró que es una inversión. Además, reconoció que sabe “hacer las cosas bien” sin la necesidad de tener un presupuesto alto.

Sobre la canción ‘Ulalá' que no tuvo el éxito esperado, Sergio George afirmó que era su culpa y no la de Yahaira Plasencia.

“Mi carrera se hizo por experimentar y tomar un riesgo en cosas que funcionan y otras que no. No es que el tema es un fracaso, (solo) no llenó la expectativas, es la verdad. Asumo la responsabilidad, escogí la canción, la producción, no me funcionó, no es culpa de Yahaira”, afirmó.

Sobre la internacionalización, George afirmó que para ningún artista es fácil que sus canciones tengan demanda en Estados Unidos.

“Para un artista nuevo, en salsa, en Estados Unidos no hay demanda, para nadie. Hay demanda para los que están afuera 20 o 30 años con trayectoria, nuevos nadie. No hay radio, exposición para esa música”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO