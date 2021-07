La cantante de cumbia Maricarmen Marín sigue conmoviendo a sus seguidores con todos los detalles de su embarazo. Tras anunciar que está en la dulce espera, ahora la intérprete de “La copita” compartió una tierna imagen junto a su pareja, el productor Sebastián Martins.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de “Mujeres al mando” compartió una conmovedora postal junto a su pareja. La instantánea estuvo acompañada de un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

“Sebastián Martins y yo estamos emocionados y agradecidos por tanto amor, gracias por sus lindos mensajes, por sus hermosas muestras de cariño. Sin duda la experiencia más linda de nuestras vidas. ¡Millones de gracias!”, escribió Marin en su post.

En menos de 12 horas desde su publicación en Instagram, la instantánea en la que abraza a su pareja y muestra una ecografía del bebé ha conseguido más de 90 mil likes y cientos de comentarios que la felicitan por su embarazo.

Como se recuerda, hace un par de días Maricarmen Marín volvió a la conducción del programa “Mujeres al mando”, y reveló que tiene cuatro meses de embarazo, además confirmó que está esperando una niña.

“Gracias, estoy emocionada. No entra tanto amor, emoción en mi cuerpo. Ha sido maravilloso todo lo que hemos vivido en estos últimos meses. El día de ayer lo anuncié en mis redes sociales y la cantidad de mensajes, de amor, gracias por darse este tiempito. Teníamos que esperar este tiempo prudente, el doctor me dio el ok y me dijo que podía volver a empezar mi vida”, expresó Maricarmen Marín en “Mujeres al mando”.

