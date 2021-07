La conductora de televisión Magaly Medina afirmó que el productor musical Sergio George puso “en bandeja” a la cantante salsera Yahaira Plasencia para que tenga una entrevista en su programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Resulta que reconocido productor publicó, en las historias de su cuenta oficial de Instagram, que él no buscó al espacio que conduce la popular ‘Urraca’, sino que fue al revés, como siempre lo hicieron.

“Magaly acaba de mencionar en su programa que yo busqué para ir a su show para estrenar el tema y no es así. Todos los programas de televisión en Perú siempre me llaman directamente para ir a hablar en sus programas y el show de Magaly me llamó, como siempre han hecho. Pregúntale a tu equipo de producción quién llamó a quién”, escribió en la mencionada red social.

Magaly responde

Magaly Medina contestó a Sergio George y aclaró que fue correcto que su equipo de producción contactó al productor musical, pero que fue para conversar sobre otro tema y no para entrevistar a la exparticipante de ‘Esto Es Guerra’.

“Claro, te llamó mi equipo, claro, para hablar sobre los premios Heat, para que nos enlacemos y nos dijeras por qué Yahaira Plasencia no cantó en vivo, por qué hizo playback, por qué se vistió tan mal, quién la está asesorando así, para eso llamamos. Llamó Pepe García, mi productor periodístico, claro que sí, y tú dijiste que no querías hablar del tema: ‘mejor, les tengo otra cosa, qué tal si les llevo a la Yaha’”, dijo la popular ‘Urraca’.

“Eso fue tu ofrecimiento, lo que pasa esa parte no le contaste a la Yaha, que tú nos la pusiste en bandeja, pero bueno, estás disculpado porque en esto de publicitar las cosas, todos tenemos nuestra manera, algunos venden humo, otros como tú se sienten ofendidos”, agregó.

