Tras varios meses alejada de la pantalla chica, la modelo y exchica reality Macarena Vélez reapareció en la televisión para presumir su renovada imagen. Ahora, la modelo fue invitada al programa “En boca de todos” y lució su nuevo look.

“Pareces una muñeca lol”, le dijo, a modo de broma, Maju Mantilla al recibirla en el set del programa de América Televisión. “¡Qué tal cambio! Que tal ‘lookeada’”, añadió Tula Rodríguez, notablemente sorprendida.

Macarena Vélez, exparticipante del reality “Esto es guerra”, reapareció en la televisión para hacer la promoción de su debut como cantante con un tema de género urbano titulado “El Vacilón”.

“Gracias. Bueno, he venido así porque les voy a presentar un tema, ‘El Vacilón’, un tema que he sacado nuevo. Está increíble, espero que les guste. Está en todas las plataformas digitales. Y también el chino me hizo una nota, así que creo que también la van a ver”, dijo Macarena Vélez.

“Parece Karol G”, señaló Gino Pessaresi. Por su parte, la presentadora Tula Rodríguez dijo que a Macarena Vélez “hay que bautizarla como la Macarena lol”. Finalmente, la exchica reality presentó su nuevo tema “El Vacilón”.

