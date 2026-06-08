Cada Copa del Mundo deja imágenes imborrables, héroes deportivos y episodios que trascienden generaciones. Por ello, a medida que se acerca el Mundial 2026, muchos aficionados buscan contenidos que les permitan revivir la emoción de los grandes torneos.

Desde documentales históricos hasta películas biográficas, estas producciones muestran cómo el fútbol ha influido en la cultura, la identidad y la memoria colectiva de millones de personas alrededor del planeta.

Por ello, para quienes desean entrar en modo Mundial desde ahora, la casa de apuestas deportivas online Betsafe presenta cinco producciones ideales para que vayas respirando la fiebre futbolera.

1. México 86

Este documental revisita una de las ediciones más emblemáticas de la Copa del Mundo. La producción explora el contexto social y deportivo del torneo disputado en México y recuerda el papel decisivo de Diego Maradona en la conquista del título por parte de Argentina.

Además de repasar partidos históricos, ofrece una mirada al impacto que tuvo aquel campeonato en la historia del fútbol.

2. Capitanes del mundo

La miniserie sigue el recorrido de la selección argentina durante el Mundial de Catar 2022, desde el inesperado tropiezo inicial hasta la obtención del título.

Con testimonios de jugadores, cuerpo técnico y material inédito, muestra cómo el equipo liderado por Lionel Messi logró superar distintos desafíos para alcanzar la consagración mundial.

3. Brasil 70: la saga del tricampeonato

Considerada por muchos especialistas como una de las mejores selecciones de todos los tiempos, la Brasil de 1970 es la protagonista de esta producción.

La serie reconstruye el camino hacia el tricampeonato y repasa el legado de figuras como Pelé, Jairzinho, Tostão, Gérson y Carlos Alberto, cuyo estilo de juego marcó una época.

4. El Autobús: La Huelga

Este documental aborda uno de los episodios más controvertidos de la selección francesa durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

La producción analiza los conflictos internos que afectaron al equipo y explora cómo factores sociales, culturales y deportivos pueden influir en el rendimiento de una selección nacional.

5. Pelé: El nacimiento de una leyenda

La película narra la infancia y juventud de Edson Arantes do Nascimento antes de convertirse en una de las mayores figuras del fútbol mundial.

El largometraje muestra los desafíos que enfrentó el brasileño hasta llegar al Mundial de Suecia 1958, donde comenzó a construir una carrera que lo convertiría en una leyenda del deporte.

Fútbol, historia y emoción antes del Mundial

Más allá de los resultados y las estadísticas, estas producciones permiten comprender el contexto detrás de algunos de los momentos más importantes de la historia del fútbol.

También ofrecen una oportunidad para conocer las historias de jugadores, entrenadores y selecciones que dejaron huella en los mundiales y que siguen inspirando a nuevas generaciones de aficionados.