El networking se ha convertido en una de las habilidades más valoradas dentro del entorno profesional actual, especialmente en un mercado laboral cada vez más globalizado y competitivo.

La capacidad de generar conexiones, desenvolverse en reuniones y participar activamente en espacios corporativos ya no depende únicamente de conocimientos técnicos, sino también de habilidades comunicativas, particularmente en idioma inglés.

Según el informe Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, las competencias relacionadas con comunicación, colaboración y desenvolvimiento en entornos multiculturales figuran entre las más demandadas por las empresas a nivel global.

El inglés como herramienta para el crecimiento profesional

En este escenario, dominar el idioma inglés facilita la interacción con equipos internacionales, clientes y socios estratégicos, además de ampliar las oportunidades laborales.

Alonso Bedoya, gerente de Desarrollo Institucional del BRITÁNICO, señaló que existe un creciente interés por fortalecer el inglés como una herramienta para desenvolverse con mayor seguridad en reuniones, entrevistas y espacios de networking.

“Hoy, el dominio de este idioma se ha convertido en un diferenciador importante para quienes buscan ampliar sus oportunidades laborales y conectar con entornos cada vez más globales”, indicó.

Claves para mejorar el networking en inglés

Especialistas del BRITÁNICO compartieron recomendaciones para fortalecer habilidades comunicativas y potenciar la interacción profesional en inglés.

Preparar una presentación personal

Contar con una breve presentación en inglés ayuda a desenvolverse con mayor seguridad en conferencias, reuniones y eventos corporativos.

La recomendación es transmitir información de manera sencilla y natural sobre quién es la persona, qué hace y cuáles son sus intereses profesionales.

Ganar confianza para iniciar conversaciones

El networking requiere generar conexiones auténticas y participar activamente en conversaciones.

Hacer preguntas, comentar temas de interés común y mostrar disposición para interactuar facilita la construcción de relaciones profesionales.

Ampliar vocabulario laboral

Conocer términos y expresiones vinculadas a reuniones, liderazgo, proyectos o industrias específicas mejora la fluidez y efectividad en la comunicación.

La escucha activa y la confianza son fundamentales

Otro aspecto importante es practicar la escucha activa para comprender distintos acentos y estilos de comunicación en entornos internacionales.

Responder adecuadamente y demostrar interés fortalece las relaciones profesionales y facilita la interacción multicultural.

Asimismo, especialistas recomiendan perder el miedo a equivocarse al hablar inglés.

Según indicaron, en contextos laborales se valora más la capacidad de comunicar ideas y participar activamente que alcanzar una perfección absoluta en el idioma.