Keiko Fujimori se pronunció ante la prensa y exhortó a la ciudadanía a mantener la tranquilidad mientras los organismos electorales concluyen la revisión de las actas observadas.
La candidata indicó que el conteo de las actas regulares ya terminó y estimó que la etapa pendiente podría extenderse entre una y dos semanas más.
La lideresa de Fuerza Popular explicó que el procedimiento actual consiste en evaluar las actas observadas antes de incorporarlas al resultado final.
“Nos va a corresponder esperar el procedimiento de que revisen las actas observadas para que luego estas pasen a ser contabilizadas”, manifestó.
Respecto a las movilizaciones convocadas por simpatizantes de distintas agrupaciones, Fujimori afirmó que las protestas son un derecho constitucional, pero remarcó que deben desarrollarse sin violencia.
“Lo que invoco es a la calma y a esperar con prudencia el resultado final”, afirmó, al tiempo que señaló que la Policía Nacional debe garantizar el orden público.
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