El Estudio Ninakami presentó oficialmente El Despertar de la Ensoñación, su segundo video promocional (PV), que amplía el universo narrativo de Apukunapa Kutimuynin (El Regreso de los Dioses).

La obra marca un punto de inflexión en la propuesta artística y técnica del estudio, consolidando una identidad visual que dialoga entre la cosmovisión andina y los lenguajes contemporáneos del anime.

Killa, la diosa de la Luna, en el centro del relato

El PV narra el viaje íntimo y físico de Killa, diosa andina de la Luna, quien recorre territorios emblemáticos del sur del continente como el Río de la Plata, el lago Chelenko y el Salar de Uyuni.

La travesía culmina en el lago Titicaca, en la región de Puno, donde Killa presencia la muerte de dos Apus y el nacimiento de una criatura surgida del quiebre de ese orden. Frente a este acontecimiento, la diosa decide confrontar el destino que parecía inevitable y rompe el ciclo que buscaba evitar.

Evolución técnica y apuesta estética

Con El Despertar de la Ensoñación, Ninakami exhibe una clara evolución en sus capacidades técnicas, incorporando técnicas de animación más avanzadas y ampliando la escala y complejidad de las escenas, sin perder coherencia visual ni identidad cultural.

El resultado es una pieza que eleva el estándar de la animación regional y refuerza la ambición del proyecto a nivel internacional.

El quechua como lengua viva del relato

Uno de los elementos más destacados del PV es el uso del quechua como parte central de la narración. La voz de Killa es interpretada por Rosmery Quispe, actriz quechuahablante de Puno, quien da vida al personaje tanto en quechua como en español.

Esta decisión permite al público acceder a una versión en quechua con subtítulos, reconociendo sonidos, cadencias y significados propios de una lengua originaria viva, y reafirma el compromiso del estudio con una representación auténtica y respetuosa.

Estreno descentralizado y trabajo internacional

El estreno del video se realizó en un evento abierto al público en el Complejo Arqueológico Mateo Salado, en Lima, con proyecciones simultáneas en Ayacucho, Huancayo, Puno, Cusco y Arequipa, conectando distintas ciudades a través de un mismo relato.

La producción es fruto de un trabajo colaborativo internacional, con artistas de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y China, demostrando que desde Sudamérica es posible desarrollar animación de alto nivel bajo estándares globales.

Hacia una industria animada con identidad propia

El Despertar de la Ensoñación no solo amplía el universo de Apukunapa Kutimuynin, sino que también abre camino para una industria de animación sostenible desde la región, generando oportunidades para nuevos talentos y nuevas formas de narrar la identidad cultural andina al mundo.