Pancho Cavero al doctor Elmer Huerta: “No es el momento de burlarse de una profesión como la veterinaria”

El médico veterinario Francisco “Pancho” Cavero mostró su rechazó a una respuesta que dio el doctor Helmer Huerta a una mujer que llamó a su programa de radio. Huerta desacreditó entre risas la opinión del gerente de laboratorios Farvet, doctor Manolo Fernández, asegurando que este era “veterinario”.

Todo comenzó cuando una mujer que formaba parte de la audiencia le preguntó al doctor Huerta su opinión sobre las afirmaciones del doctor Manolo Fernández, quien dijo que si todos en el Perú tomaran Ivermectina como modo de prevención, los casos de coronavirus se reducirían notablemente.

Al escuchar esto, el doctor Huerta respondió que existe “gente que cree en su imaginación” y que le informaban que Fernández era un veterinario.

“Me dicen que es un veterinario, imagínese, él es un médico de médicos. Es un veterinario, me entiende. Mire mamacita linda, no le haga caso a este señor, no hay prueba que la Ivermectina vaya a un funcionar(...)No le hago caso a este señor veterinario que está hablando este tipo de cosas”, dijo entre risas.

Pancho Cavero se pronunció

Pancho Cavero compartió parte de la respuesta de Huerta y calificó de “indignante” burlarse de las opiniones de los veterinarios y que la salud debe considerarse una sola.

Pancho Cavero

“Con el debido respeto, me parece indignante la burla hacia la opinión de un médico veterinario, quien lo único que muestra es su preocupación por evitar la pérdida de vidas debido a las fallas de los Sistemas de Salud y la poca información certera que existe sobre los tratamientos a nivel mundial. No es el momento de burlarse de una profesión sanitaria como la veterinaria. No ofende quien quiere, sino quien puede. La salud se debe manejar como una sola, debemos trabajar en equipo y aportar en donde cada profesión lo puede hacer”, dice una parte de su publicación en Facebook.

Cavero señaló también que los médicos veterinarios también están en la primera línea en esta situación de emergencia. “Es gracias a un veterinario que el abastecimiento en los mercados está garantizado, con la confianza de ser consumidos y sin riesgo para la salud pública”, escribió.

VIDEO COMPLETO:

