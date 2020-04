La cantante Paulina Rubio realizó una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram como parte de la campaña “One World: Together At Home”. La estrella mexicana cantó sus exitosos temas, pero sus fans cuestionaron su actuación.

Según se pudo observar en esta actuación musical, la celebridad olvidó las letras de sus canciones y tuvo problemas de vocalización al momento de comunicarse con sus seguidores.

“Siempre ha sido desafinada, no sé por qué se sorprenden”, “Parece que Paulina se mete cosas raras”, “¿Esa es Paulina Rubio? Casi no lo puedo creer” y “Lo de Paulina Rubio no me importa, pero me inquieta”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en redes sociales.

La decadencia afecta a todo el pueblo.

WTF?! Que le pasa a Paulina Rubio?? https://t.co/KLArucaEfh — Day (@Miotroyo_07) April 19, 2020

En otro momento de su actuación musical, Rubio le envió un saludo a Thalía, su excompañera en la agrupación Timbiriche. “Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida, sé que ha estado muy muy presente", expresó Paulina mientras aplaudía la labor de los artistas que se han sumado a “One World: Together At Home”.

La cordialidad de la intérprete sorprendió a los cibernautas porque los medios mexicanos siempre hablaron de una clara enemistad entre las dos artistas.

Pese a los comentarios de los usuarios de las redes sociales, Rubio hizo un post de Instagram para agradecer a quienes se conectaron a su transmisión en vivo. “Muy contenta de estar ayer con ustedes. Cantar, platicar, leerlos. Apoyando este gran evento #TogetherAtHome”, expresó.

VIDEO RECOMENDANDO

Músicos realizan conciertos desde su aislamiento social

Reconocidos cantantes ofrecen conciertos en redes sociales para aliviar la cuarentena